Complejo residencial La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

La Vida – Boutique Vivir en Magawish, Hurghada

La Vida es una comunidad residencial boutique que abarca 800 m2 con sólo 47 unidades exclusivas, ofreciendo comodidad, privacidad y elegancia moderna en una ubicación privilegiada.

Situado en Magawish, directamente frente al Hotel Rixos, el proyecto está cerca de la playa, lugares de entretenimiento, restaurantes y todas las comodidades de la ciudad.

Opciones de pago:

• Compra en efectivo con 15% de descuento

• 30% de pago con plazos de hasta 30 meses

• Tasa de mantenimiento: 7,5% una sola vez

Instalaciones:

Dos piscinas, recepción con gestión de alquileres, unidades de vista de piscina y seguridad las 24 horas del día.

Entrega: Junio 2027

Homes Bay – Tu socio inmobiliario con confianza

Guiándote a través de cada paso con asesoramiento transparente y soporte multilingüe.