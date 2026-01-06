Complejo residencial La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

La Vida – Boutique Vivir en Magawish, Hurghada
La Vida es una comunidad residencial boutique que abarca 800 m2 con sólo 47 unidades exclusivas, ofreciendo comodidad, privacidad y elegancia moderna en una ubicación privilegiada.
Situado en Magawish, directamente frente al Hotel Rixos, el proyecto está cerca de la playa, lugares de entretenimiento, restaurantes y todas las comodidades de la ciudad.
Opciones de pago:
• Compra en efectivo con 15% de descuento
• 30% de pago con plazos de hasta 30 meses
• Tasa de mantenimiento: 7,5% una sola vez
Instalaciones:
Dos piscinas, recepción con gestión de alquileres, unidades de vista de piscina y seguridad las 24 horas del día.
Entrega: Junio 2027
Homes Bay – Tu socio inmobiliario con confianza
Guiándote a través de cada paso con asesoramiento transparente y soporte multilingüe.