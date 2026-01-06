  1. Realting.com
Hurgada, Egipto
de
$17,575
VAT
de
$958/m²
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
10 1
ID: 33143
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/1/26

Localización

  • País
    Egipto
  • Región / estado
    Mar Rojo
  • Ciudad
    Hurgada

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

La Vida – Boutique Vivir en Magawish, Hurghada
La Vida es una comunidad residencial boutique que abarca 800 m2 con sólo 47 unidades exclusivas, ofreciendo comodidad, privacidad y elegancia moderna en una ubicación privilegiada.
Situado en Magawish, directamente frente al Hotel Rixos, el proyecto está cerca de la playa, lugares de entretenimiento, restaurantes y todas las comodidades de la ciudad.

Opciones de pago:
• Compra en efectivo con 15% de descuento
• 30% de pago con plazos de hasta 30 meses
• Tasa de mantenimiento: 7,5% una sola vez

Instalaciones:
Dos piscinas, recepción con gestión de alquileres, unidades de vista de piscina y seguridad las 24 horas del día.

Entrega: Junio 2027

Homes Bay – Tu socio inmobiliario con confianza
Guiándote a través de cada paso con asesoramiento transparente y soporte multilingüe.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 38.0
Precio por m², USD 959
Precio del apartamento, USD 36,428

Localización en el mapa

Hurgada, Egipto
Alimentación
Ocio

Reseña en vídeo de complejo residencial La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Volver a
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
