Piso en edificio nuevo Cala

Mar Rojo, Egipto
de
$136,045
de
$1,700/m²
;
10
ID: 27584
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/9/25

Localización

  • País
    Egipto
  • Región / estado
    Mar Rojo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

English English

Experimente el estilo de vida costero en este impresionante ático situado en el corazón de Cala, Sahl Hasheesh. Perfectamente mezclando la elegancia moderna con el encanto costero, esta propiedad ofrece un retiro exclusivo a pocos pasos de las playas más prístinas de Egipto.

✨Aspectos destacados de la propiedad:

  • Amplia disposición de ático con áreas de salón y comedor de planta abierta.

  • Terraza/balcón privado con vistas a la piscina espumosa del resort.

  • Interiores brillantes con ventanas de suelo a techo maximizando la luz natural.

  • Cocina totalmente equipada con acabados premium.

  • Cómodos dormitorios diseñados para la relajación y la privacidad.

  • Baños contemporáneos con diseño elegante.

🌊Lifestyle & Location:

  • Situado en Cala, Sahl Hasheesh, una comunidad cerrada reconocida por sus aguas cristalinas, playas de arena y instalaciones de clase mundial.

  • Acceso directo a una piscina compartida y jardines ajardinados.

  • A pocos minutos del paseo marítimo del casco antiguo, restaurantes vibrantes y lugares de buceo / snorkeling.

  • A 20 minutos del Aeropuerto Internacional Hurghada, que ofrece comodidad y accesibilidad.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 112.0 – 121.7
Precio por m², USD 1,468 – 1,741
Precio del apartamento, USD 164,421 – 201,255

Localización en el mapa

Mar Rojo, Egipto
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
