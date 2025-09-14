Piso en edificio nuevo Cala

Experimente el estilo de vida costero en este impresionante ático situado en el corazón de Cala, Sahl Hasheesh. Perfectamente mezclando la elegancia moderna con el encanto costero, esta propiedad ofrece un retiro exclusivo a pocos pasos de las playas más prístinas de Egipto.
✨Aspectos destacados de la propiedad:
Amplia disposición de ático con áreas de salón y comedor de planta abierta.
Terraza/balcón privado con vistas a la piscina espumosa del resort.
Interiores brillantes con ventanas de suelo a techo maximizando la luz natural.
Cocina totalmente equipada con acabados premium.
Cómodos dormitorios diseñados para la relajación y la privacidad.
Baños contemporáneos con diseño elegante.
🌊Lifestyle & Location:
Situado en Cala, Sahl Hasheesh, una comunidad cerrada reconocida por sus aguas cristalinas, playas de arena y instalaciones de clase mundial.
Acceso directo a una piscina compartida y jardines ajardinados.
A pocos minutos del paseo marítimo del casco antiguo, restaurantes vibrantes y lugares de buceo / snorkeling.
A 20 minutos del Aeropuerto Internacional Hurghada, que ofrece comodidad y accesibilidad.