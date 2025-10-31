Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Yeroskipou
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Yeroskipou, Chipre

bienes raíces comerciales
9
inversiones inmobiliarias
6
Tienda Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Tienda 72 m² en Yeroskipou, Chipre
Tienda 72 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 72 m²
Lovely position in Geroskipou to own your shop. External features include gardens, large …
$114,960
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir