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Tiendas en venta en Pafos, Chipre

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20 propiedades total found
Tienda 110 m² en Pafos, Chipre
Tienda 110 m²
Pafos, Chipre
Área 110 m²
**FOR SALE TERRITOR FULLY RENOVATED COMMERCIAL SHOP TENIDA PAPHOS CITY CENTRE* * Una excele…
$253,640
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Tienda 41 m² en Pafos, Chipre
Tienda 41 m²
Pafos, Chipre
Área 41 m²
Tienda en venta en Kato Paphos. El área interna es de 41m2 con terraza cubierta de 4m2. E…
$144,040
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Tienda 446 m² en Pafos, Chipre
Tienda 446 m²
Pafos, Chipre
Área 446 m²
Un nuevo centro comercial está creciendo en el centro de Paphos, un edificio avanzado de uso…
$2,69M
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Tienda 34 m² en Pafos, Chipre
Tienda 34 m²
Pafos, Chipre
Área 34 m²
Número de plantas 5
Este proyecto es un desarrollo moderno en el centro de Paphos, que ofrece amplios apartament…
$604,138
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Tienda en Pafos, Chipre
Tienda
Pafos, Chipre
Piso 2
Planta baja 1 & Planta baja 2 Estas propiedades comprenden dos tiendas continuas. Venta en e…
$376,771
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Tienda 146 m² en Pafos, Chipre
Tienda 146 m²
Pafos, Chipre
Área 146 m²
Tienda en venta situada en la planta baja del centro de negocios. Consta de una planta princ…
$914,860
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TekceTekce
Tienda 289 m² en Pafos, Chipre
Tienda 289 m²
Pafos, Chipre
Área 289 m²
Piso 2
Tienda / Restaurante en venta - Paphos Town Centre Propiedad comercial en venta, 289 m2 de …
$437,696
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Tienda 34 m² en Pafos, Chipre
Tienda 34 m²
Pafos, Chipre
Área 34 m²
Día de terminación : aprox. en 18 meses Venta: Planta baja con un espacio interno de 34 m2,…
$599,207
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Tienda 137 m² en Pafos, Chipre
Tienda 137 m²
Pafos, Chipre
Área 137 m²
Tres unidades de venta unificadas en un edificio en Agios Theodoros quarter, Paphos Municipa…
$362,981
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Tienda 500 m² en Pafos, Chipre
Tienda 500 m²
Pafos, Chipre
Área 500 m²
Buen negocio para la venta (Night Club) Con una espaciosa superficie interna de 500 metros …
$172,848
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Tienda 34 m² en Pafos, Chipre
Tienda 34 m²
Pafos, Chipre
Área 34 m²
Día de terminación : aprox. en 18 meses Venta: Planta baja con un espacio interno de 34 m2,…
$599,207
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Tienda en Pafos, Chipre
Tienda
Pafos, Chipre
Tienda comercial en venta – Primera oportunidad de inversión en Kato Paphos Una excelente o…
$226,062
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Tienda 1 818 m² en Pafos, Chipre
Tienda 1 818 m²
Pafos, Chipre
Área 1 818 m²
Un gran espacio comercial utilizado anteriormente como un supermercado en la planta baja de …
$2,30M
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Tienda 500 m² en Pafos, Chipre
Tienda 500 m²
Pafos, Chipre
Área 500 m²
Buen negocio para la venta (Night Club) Con una espaciosa superficie interna de 500 metros …
$173,524
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Tienda 360 m² en Pafos, Chipre
Tienda 360 m²
Pafos, Chipre
Área 360 m²
Una hermosa tienda comercial de dos plantas esquina situada en la zona de Agios Theodoros en…
$400,178
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Tienda en Pafos, Chipre
Tienda
Pafos, Chipre
Situado en el corazón de Kato pafos este negocio restaurante se ha establecido en 1979. Es u…
$1,48M
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Tienda 100 m² en Pafos, Chipre
Tienda 100 m²
Pafos, Chipre
Área 100 m²
Prime Commercial Property " Business Opportunity in Kato Paphos Fox Realty presenta una opor…
$1,38M
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Tienda 300 m² en Pafos, Chipre
Tienda 300 m²
Pafos, Chipre
Área 300 m²
Esta gran tienda de 300 metros cuadrados más mezzanine de 145 metros cuadrados con grandes t…
$749,009
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Tienda 32 m² en Pafos, Chipre
Tienda 32 m²
Pafos, Chipre
Área 32 m²
Tienda en una ubicación animada en Kato Paphos en Paphos Municipio. La propiedad está ideal…
$126,755
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Tienda 300 m² en Pafos, Chipre
Tienda 300 m²
Pafos, Chipre
Área 300 m²
Descubra una oportunidad de negocios excepcional en uno de los centros comerciales más vibra…
$1,42M
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