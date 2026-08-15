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Apartamentos con piscina en venta en Pafos, Chipre

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áticos
58
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34
1 habitación
484
2 habitaciones
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49 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 121 m²
Piso 3/3
Situato nella vivace zona costiera di Kato Paphos, a soli 600 metri dal mare, questo moderno…
$1,14M
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Agencia
John Taylor Cyprus
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English, Русский, Dutch
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 166 m²
Venta: un amplio apartamento de 3 dormitorios en City Landmark, que ofrece una vida urbana r…
$836,836
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Venta: Apartamento de 1 dormitorio en Horizonte, Chipre.Un proyecto moderno por un desarroll…
$283,808
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Venta: Apartamento de 1 dormitorio en Celestia, Kato Paphos.Un proyecto moderno por un desar…
$254,997
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Área 85 m²
Piso 2
El proyecto es un desarrollo residencial moderno situado en la vibrante región universal de …
$518,998
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Agencia
John Taylor Cyprus
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English, Русский, Dutch
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
For sale: Modern 1-bedroom apartment in the MITO Paramount complex, Paphos. This stylish hom…
$403,447
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Área 740 m²
Venta: una elegante villa de 3 dormitorios en Avakas Residences 2, que ofrece confort y una …
$1,16M
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Venta: Apartamento de 1 dormitorio en Avalon Gardens 2.Un proyecto moderno por un desarrolla…
$258,000
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Área 98 m²
Venta: Apartamento de 2 dormitorios en Pine Park, Tumbas de la zona de Reyes, Kato Paphos.Un…
$514,403
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Venta: Apartamento de 2 dormitorios en Lazzero Park, Kato Paphos.Una propiedad moderna con u…
$520,315
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Área 132 m²
Venta: un elegante apartamento de 2 dormitorios en la ciudad 9, que ofrece una vida moderna …
$565,747
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 2/4
NUEVO DESARROLLO DE LUJO – TORRE KINGS SEA VIEW Kings Sea View Tower es un exclusivo proy…
$660,012
VAT
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Desarrollador
Stasis Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Venta: Apartamento de 2 dormitorios en Celestia, Kato Paphos.Un proyecto moderno por un desa…
$375,000
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
For sale: Contemporary 2-bedroom apartment in central Paphos — Infinity. This elegant home o…
$631,338
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
For sale: a 2-bedroom apartment in Eden Bay, Limassol. A modern project offering refined …
$727,565
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Área 110 m²
Venta: Apartamento de 2 dormitorios en Lazzero Park, Kato Paphos.Una propiedad moderna con u…
$419,801
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Apartamento 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 411 m²
For sale: spacious 4-bedroom apartment at Eden Bay, ideal for families or those seeking eleg…
$1,76M
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 1/4
Amplio apartamento de 2 habitaciones con una superficie de 75,82 metros cuadrados en la prim…
$415,129
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
For sale: Elegant three-bedroom apartment in Downtown Residences, centrally located in Kato …
$580,879
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
For sale: Refined two-bedroom apartment in Noble, Paphos. This exclusive building comprises …
$440,060
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
ChatGPT сказал: For sale: This spacious one-bedroom apartment at Eden Bay offers elegant …
$422,457
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
Spacious three-bedroom apartment in Eden Bay — a modern gated complex in Limassol. The home …
$891,854
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 145 m²
Piso 3/3
Situato nella vivace zona costiera di Kato Paphos, a soli 600 metri dal mare, questo moderno…
$1,35M
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Venta: Apartamento de 1 dormitorio en un nuevo desarrollo en Emba, cerca de Paphos.Un proyec…
$355,000
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
For sale: Modern two-bedroom apartment in Downtown Residences, in the heart of Kato Paphos. …
$498,734
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Estudio en Pafos, Chipre
Estudio
Pafos, Chipre
Área 72 m²
For sale: This stylish studio at Eden Bay offers the perfect blend of smart design and refin…
$340,313
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
For sale: Contemporary 2-bedroom apartment in central Paphos — Infinity. This elegant home o…
$464,703
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 125 m²
Piso 3/3
Situato nella vivace zona costiera di Kato Paphos, a soli 600 metri dal mare, questo moderno…
$1,03M
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Venta: un elegante apartamento de 1 dormitorio en City Landmark, que ofrece el equilibrio pe…
$459,669
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Universal Park III — Luxury Apartments and Penthouses in Paphos Welcome to Universal Park…
$621,951
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Parámetros de las propiedades en Pafos, Chipre

con Garaje
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con Vista a la montaña
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