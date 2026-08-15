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Apartamentos del mar en venta en Pafos, Chipre

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áticos
58
estudios
34
1 habitación
484
2 habitaciones
1080
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116 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
En venta es un acogedor apartamento de ático con llave. La propiedad se encuentra en la zon…
$439,575
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta: Amplio apartamento de dos dormitorios y dos baños en construcción en las tumbas busca…
$830,824
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta: Amplio apartamento de dos dormitorios y dos baños en construcción en las tumbas busca…
$769,751
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta: Amplio apartamento de dos dormitorios y dos baños en construcción en las tumbas busca…
$691,393
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Apartamento en Pafos, Chipre
Apartamento
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Venta: Un moderno apartamento estudio actualmente en construcción en las tumbas populares de…
$394,094
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Venta es un apartamento moderno actualmente en construcción, que se completará en 2026. Esta…
$474,488
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Estructuras impresionantes de alta calidad. Esta torre de lujo tendrá 50 apartamentos de lu…
$2,57M
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Venta: Un moderno apartamento de dos dormitorios y dos baños situado en la octava planta de …
$1,94M
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Estructuras impresionantes de alta calidad. Esta torre de lujo tendrá 50 apartamentos de lu…
$1,98M
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Descripción de la propiedad Este apartamento independiente de 3 dormitorios ofrece una ampl…
$374,679
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Apartamento en Pafos, Chipre
Apartamento
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Venta: Un moderno apartamento estudio actualmente en construcción en las tumbas populares de…
$371,048
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
En venta es un moderno apartamento bajo construcción que ofrece un cómodo espacio interno de…
$497,569
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Apartamento 5 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
Venta: Amplio apartamento de 5 dormitorios en construcción en la zona codiciada de tumbas de…
$2,77M
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Apartamento en Pafos, Chipre
Apartamento
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Venta: Un moderno apartamento estudio actualmente en construcción en las tumbas populares de…
$394,823
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
En venta es un moderno apartamento bajo construcción que ofrece un cómodo espacio interno de…
$496,651
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 2/4
NUEVO DESARROLLO DE LUJO – TORRE KINGS SEA VIEW Kings Sea View Tower es un exclusivo proy…
$660,012
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Desarrollador
Stasis Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
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Apartamento en Pafos, Chipre
Apartamento
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Venta: Un moderno apartamento estudio actualmente en construcción en las tumbas populares de…
$371,733
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Apartamento en Pafos, Chipre
Apartamento
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Venta: Un moderno apartamento estudio actualmente en construcción en las tumbas populares de…
$394,823
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta: Amplio apartamento de dos dormitorios y dos baños en construcción en las tumbas busca…
$723,658
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Estructuras impresionantes de alta calidad. Esta torre de lujo tendrá 50 apartamentos de lu…
$2,82M
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Apartamento en Pafos, Chipre
Apartamento
Pafos, Chipre
DOLCE — Modern Apartments near Tombs of the Kings, Paphos DOLCE offers a refined collecti…
$524,389
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta: Amplio apartamento de dos dormitorios y dos baños en construcción en las tumbas busca…
$723,658
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Apartamento 1 habitación en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitación
Pafos, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 2/3
Apartamento 102 — 1 dormitorio, 1 baño, superficie cubierta 55 m², terraza 21,45 m², superfi…
$523,656
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Apartamento 2 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Venta: Un moderno apartamento de dos dormitorios y dos baños situado en la octava planta de …
$1,94M
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Apartamento 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 375 m²
Villa frente al mar de lujo – Vida costera contemporánea Situado en un barrio costero muy c…
$5,42M
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Apartamento en Pafos, Chipre
Apartamento
Pafos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Venta: Un moderno apartamento estudio actualmente en construcción en las tumbas populares de…
$371,733
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Apartamento 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 375 m²
Villa frente al mar de lujo – Vida costera contemporánea Situado en un barrio costero muy c…
$5,42M
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta: Amplio apartamento de dos dormitorios y dos baños en construcción en las tumbas busca…
$769,751
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Venta: Amplio apartamento de dos dormitorios y dos baños en construcción en las tumbas busca…
$691,393
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Apartamento 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Venta: Amplio apartamento de 3 dormitorios en construcción en la zona deseable de Kato Pafos…
$2,30M
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Parámetros de las propiedades en Pafos, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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