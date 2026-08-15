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Apartamentos en la montaña en venta en Pafos, Chipre

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áticos
58
estudios
34
1 habitación
484
2 habitaciones
1080
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12 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 2/4
NUEVO DESARROLLO DE LUJO – TORRE KINGS SEA VIEW Kings Sea View Tower es un exclusivo proy…
$660,012
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 2/4
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$694,328
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Piso 1/4
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$609,080
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 1/4
NUEVO DESARROLLO DE LUJO – TORRE KINGS SEA VIEW Kings Sea View Tower es un exclusivo proy…
$728,645
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Apartamento 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$514,405
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Apartamento 13 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 13 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 13
Dormitorios 12
Área 990 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$12,14M
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 55 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$388,546
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$879,040
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Apartamento 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$520,451
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Apartamento 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 163 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$650,564
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Apartamento 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 181 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$503,635
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Apartamento 4 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 164 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Pafos, Chipre
$497,812
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Parámetros de las propiedades en Pafos, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
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con Piscina
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