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Apartamentos con piscina en venta en Limassol Municipality, Chipre

;
Limasol
9
Tserkezoi Municipality
27
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45 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 124 m²
Piso 4/4
Situato nel cuore dell'ambita zona di Katholiki a Limassol, questo straordinario attico con …
$1,15M
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John Taylor Cyprus
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Área 143 m²
Piso 4/4
Precio: 1.340.000 EUR + IVA Detalles del ático 402A: Piso - Cuarto Dormitorios - 3 Superfic…
$1,55M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 124 m²
Piso 4/4
En el corazón de la zona católica de Limassol, este excelente ático de 3 dormitorios combina…
$1,27M
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 4
Área 120 m²
Piso 2/4
Situato in prima linea sul Mediterraneo, accanto al prestigioso porto turistico di St. Rapha…
$4,69M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Área 128 m²
Piso 4/4
Precio: 1.300,000 EUR + IVA Detalles del ático 401B: Piso - Cuarto Dormitorios - 3 Superfic…
$1,50M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Nocturna Shores Apartments is a prestigious waterfront development in the heart of Limassol'…
$2,47M
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
For sale: spacious and elegant 2-bedroom apartment in a gated complex with premium amenities…
$516,337
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 216 m²
Nocturna Shores Apartments is a prestigious waterfront development in the heart of Limassol'…
$1,96M
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Apartamento 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 222 m²
Piso 3
$1,43M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
For sale: modern and bright 3-bedroom apartment in a gated community with premium facilities…
$621,951
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Apartamento 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 200 m²
Piso 6/6
Está à venda uma penthouse de luxo no coração de Limassol, num empreendimento arquitetónico …
$2,76M
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Apartamento 1 habitación en Limasol, Chipre
Apartamento 1 habitación
Limasol, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 209 m²
Piso 3
$1,11M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 4
Área 189 m²
Piso 1/4
Situato direttamente sul lungomare, accanto al porto turistico di St. Raphael, questo comple…
$5,42M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Área 143 m²
Piso 4/4
Precio: 1.350.000 euros + IVA Detalles del ático 402B: Piso - Cuarto Dormitorios - 3 Superf…
$1,56M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 182 m²
Piso 2/5
Descubra um estilo de vida extraordinário à beira-mar nesta espaçosa residência com três qua…
$4,50M
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Apartamento 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 253 m²
Piso 2
$1,27M
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Apartamento 1 habitacion en Limasol, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Limasol, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
For sale: stylish 1-bedroom apartment in a gated complex with premium amenities — pool, gym,…
$328,578
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Apartamento 6 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Área 540 m²
Piso 17/18
Este apartamento ático único se extiende sobre las dos plantas superiores de uno de los prim…
$13,39M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 106 m²
Piso 2/3
Um apartamento refinado de 3 quartos está disponível para venda em Agia Fyla, Limassol — uma…
$745,344
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 2
Área 136 m²
$538,908
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Área 147 m²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 131 sq.m. covered i…
$540,534
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Apartamento 3 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 3
Área 204 m²
Apartamento de tres dormitorios en venta en construcción con jardín en la azotea en Panteón …
$1,10M
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Habitación 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Habitación 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Área 463 m²
En venta en construcción, una casa de lujo independiente de cuatro dormitorios en Agios Tych…
$1,50M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Área 187 m²
Se vende en construcción apartamento de lujo de tres dormitorios en zona turística - provinc…
$996,984
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Apartamento 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 2
Área 159 m²
$1,12M
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Apartamento 3 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limassol District, Chipre
Habitaciones 3
Área 126 m²
En venta en construcción de un apartamento de tres dormitorios en el centro de la ciudad - p…
$576,483
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Habitación 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Habitación 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Área 238 m²
En venta en construcción, una casa de lujo independiente de cuatro dormitorios en Agios Atha…
$639,894
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 2
Área 156 m²
Se vende en construcción apartamento de lujo de dos dormitorios en zona turística - provinci…
$986,834
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Área 177 m²
Se vende en construcción apartamento de tres dormitorios en zona turística - provincia de Li…
$636,891
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Apartments in a high -class complex in Limassol! Limassol is a business capital of Cyprus…
$345,017
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Tipos de propiedades en Limassol Municipality

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Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

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