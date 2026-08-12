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Apartamentos del mar en venta en Limassol Municipality, Chipre

;
Limasol
9
Tserkezoi Municipality
27
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100 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Bonito apartamento de 2 dormitorios en la zona de Limassol, a pocos pasos de la playa. Este…
$455,857
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Explora un lujoso apartamento frente al mar de 3 dormitorios en venta en Napoli, Limassol, c…
$3,23M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Nos complace presentar este lujoso y moderno diseño, apartamento de tres dormitorios con jar…
$796,743
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial ubicado en uno de los barrios más prestigiosos de…
$391,789
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 6
Apartamento de lujo en Chipre en Limassol - Tu rincón junto al mar¡Y una buena inversión!Ide…
$320,082
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Localizado en el centro donde se encuentran los tradicionales corazones de negocios cultural…
$1,09M
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Apartamento 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3/3
Descubre Piso contemporal en Zakaki Area en la mayoría de la ubicación Conveniente. El nuevo…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Localizado en el centro donde se encuentran los tradicionales corazones de negocios cultural…
$1,09M
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
? Moderno Residencia de Full-Floor con privacidad excepcional & Comfort Situado en un tranq…
$494,408
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Experimente una elevada vida costera en este excepcional ático de 2 dormitorios, perfectamen…
$1,73M
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Con estética minimalista, estos seis apartamentos están diseñados para crear un ambiente ais…
$446,749
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Con estética minimalista, estos seis apartamentos están diseñados para crear un ambiente ais…
$470,683
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Nos complace presentar este lujoso y moderno diseño, apartamento de tres dormitorios con jar…
$796,743
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial ubicado en uno de los barrios más prestigiosos de…
$437,882
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Ocupando una posición de primera planta en el quinto piso, este elegante apartamento de tres…
$2,06M
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Localizado en el centro donde se encuentran los tradicionales corazones de negocios cultural…
$1,16M
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Experimenta una vida contemporánea elevada en el corazón del vibrante distrito de Neapolis d…
$604,969
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Apartamento 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 037 m²
Un hito de lujo encaramado en la icónica Torre de Residencia en el corazón de Limassol. Este…
$13,37M
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Apartamento 7 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 7 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 1
Área 470 m²
Le presentamos esta hermosa, lujosa, muy bien mantenida villa independiente de 7 dormitorios…
$1,09M
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Apartamento 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 478 m²
Experimente un nuevo nivel de vida elevada con esta extraordinaria residencia de cielo de pl…
$12,30M
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Apartamento 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 384 m²
Esta torre establece un nuevo punto de referencia para la vida mediterránea de alta gama. Ce…
$12,10M
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
A Stunning Brand New Two Bedroom Apartment Situado en un edificio Landmark frente a la playa…
$2,13M
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Un hermoso apartamento de dos dormitorios con impresionantes vistas al mar está ahora dispon…
$529,723
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Con estética minimalista, estos seis apartamentos están diseñados para crear un ambiente ais…
$444,523
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Situado en las pintorescas colinas de Agia Fyla, un exquisito bloque de apartamentos está pr…
$414,500
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Situado en la planta superior (5a), este amplio apartamento de tres dormitorios ofrece una v…
$1,43M
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Este lujoso apartamento ático de dos dormitorios totalmente reformado se encuentra en la zon…
$633,777
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Apartamento 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 384 m²
Esta torre establece un nuevo punto de referencia para la vida mediterránea de alta gama. Ce…
$12,10M
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Ático Ático 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Piso 3/3
Presentando un lujoso apartamento ático de 3 dormitorios situado en la serena y codiciada zo…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Localizado en el centro donde se encuentran los tradicionales corazones de negocios cultural…
$1,16M
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Tipos de propiedades en Limassol Municipality

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
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