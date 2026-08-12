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Apartamentos en la montaña en venta en Limassol Municipality, Chipre

;
Limasol
9
Tserkezoi Municipality
27
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14 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3/3
Descubre Piso contemporal en Zakaki Area en la mayoría de la ubicación Conveniente. El nuevo…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Limassol District, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limassol District, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Vida de lujo moderno en el corazón de Limassol Situado en la zona más codiciada de Mesa Geit…
$579,886
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Esta es la primera de su amable comunidad cerrada en Limassol rebosante de vida, increíbles …
$482,823
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DD CO DEDD CO DE
Ático Ático 5 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Piso 3/3
Presentando un lujoso apartamento ático de 3 dormitorios situado en la serena y codiciada zo…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Esta es la primera de su amable comunidad cerrada en Limassol rebosante de vida, increíbles …
$482,823
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Apartamento 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/3
3-Bedroom Apartment in the City Center The property is situated in Agios Nektarios distri…
$515,424
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Apartamento 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 159 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$665,782
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Apartamento 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 300 m²
Número de plantas 23
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$3,43M
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Ático Ático 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 109 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Limassol (city), Limasol (Lemesos), Chipre
$717,283
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Piso 2/4
2-Bedroom Apartment in Kato Polemidia Kato Polemidia is a new developing area after the h…
$402,534
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Número de plantas 4
2-Bedroom Apartment with a Private Garden The complex is perfectly situated at the highes…
$533,865
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 553 m²
Piso 34/2
Sky Duplex One Tower Limassol Exclusively occupying levels 31 to 34, our three and four-b…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 1/3
2-Bedroom Apartment in Mesa Geitonia The apartment is located in the residential complex …
$320,319
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Apartamento 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 9/21
This property is in the heart of Limassol's Tourist area in Yermasogeia. This edgy urban-hip…
$1,03M
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Tipos de propiedades en Limassol Municipality

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Limassol Municipality, Chipre

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con Piscina
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