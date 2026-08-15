Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Larnaca District
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Larnaca District, Chipre

;
Larnaca
21
Oroklini
39
Kiti
11
Aradippou
10
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa en Pervolia, Chipre
Villa
Pervolia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
Número de plantas 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$805,374
Dejar una solicitud
Villa en Pervolia, Chipre
Villa
Pervolia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 228 m²
Número de plantas 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$863,190
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Larnaca District, Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir