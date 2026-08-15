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Áticos en la montaña en Venta Larnaca District, Chipre

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Larnaca
131
Aradippou
68
Oroklini
12
Kiti
3
Ático Borrar
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2 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Piso 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$343,196
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Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Parámetros de las propiedades en Larnaca District, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
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