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Áticos con piscina en Venta Larnaca District, Chipre

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Larnaca
131
Aradippou
68
Oroklini
12
Kiti
3
Ático Borrar
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4 propiedades total found
Ático Ático 6 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 241 m²
Piso 3/4
Lujoso ático de 3 dormitorios en Breeze Residence, Block B, Livadia, Larnaca, Chipre. Off-pl…
$431,211
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Ático Ático 6 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 3/4
Lujoso ático de 3 dormitorios en Breeze Residence, Block A, Livadia, Larnaca, Chipre. Off-pl…
$465,254
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Ático Ático 3 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 3/4
Disfrute de una amplia y segura vida costera en este hermoso apartamento de dos dormitorios,…
$323,408
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ático Ático 3 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 3 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Parámetros de las propiedades en Larnaca District, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Vista al lago
Baratos
De lujo
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