Complejo residencial palma livadia

Larnaca, Chipre
de
$224,894
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
3
ID: 27573
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/9/25

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Larnaca District
  • Ciudad
    Larnaca

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025

Sobre el complejo

Este elegante apartamento se encuentra en un prestigioso nuevo desarrollo que ofrece una mezcla perfecta de diseño moderno, acabados de alta calidad y comodidad para la vida cotidiana.

Características del apartamento:

  • Energy Efficiency Rating A

  • Diseño de planta abierta: salón con comedor

  • Techos falsos decorativos

  • Cocina con armarios de cierre suave y encimeras de granito

  • Dormitorio principal con baño privado (para apartamentos de 2 dormitorios)

  • Ducha plana con puerta de cristal

  • Piso a techo armarios empotrados

  • Habitaciones de almacenamiento privadas

  • Disposiciones domésticas inteligentes y disposición de unidades A/C ocultadas

  • Paneles solares para calefacción de agua y sistema de presión de agua

  • Jardín privado de techo y plazas de aparcamiento cubierto

  • Suelos de parquet opcionales

Development Amenities:

  • Gated community

  • Piscina exterior

  • gimnasio totalmente equipado

  • Sauna y baño de vapor

  • Espacios de jardín y amplios lobbies

  • Cerca del centro de la ciudad, compras, restaurantes, entretenimiento, y playas de bandera azul

  • Fácil acceso a la carretera

Este apartamento es ideal tanto para residencia permanente como para inversión, ofreciendo confort moderno, seguridad y una prestigiosa ubicación costera.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 77.0
Precio por m², USD 1,962
Precio del apartamento, USD 151,101
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 110.0
Precio por m², USD 2,598
Precio del apartamento, USD 285,803

Localización en el mapa

Educación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
