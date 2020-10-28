Complejo residencial palma livadia

Este elegante apartamento se encuentra en un prestigioso nuevo desarrollo que ofrece una mezcla perfecta de diseño moderno, acabados de alta calidad y comodidad para la vida cotidiana.

Características del apartamento:

Energy Efficiency Rating A

Diseño de planta abierta: salón con comedor

Techos falsos decorativos

Cocina con armarios de cierre suave y encimeras de granito

Dormitorio principal con baño privado (para apartamentos de 2 dormitorios)

Ducha plana con puerta de cristal

Piso a techo armarios empotrados

Habitaciones de almacenamiento privadas

Disposiciones domésticas inteligentes y disposición de unidades A/C ocultadas

Paneles solares para calefacción de agua y sistema de presión de agua

Jardín privado de techo y plazas de aparcamiento cubierto

Suelos de parquet opcionales

Development Amenities:

Gated community

Piscina exterior

gimnasio totalmente equipado

Sauna y baño de vapor

Espacios de jardín y amplios lobbies

Cerca del centro de la ciudad, compras, restaurantes, entretenimiento, y playas de bandera azul

Fácil acceso a la carretera

Este apartamento es ideal tanto para residencia permanente como para inversión, ofreciendo confort moderno, seguridad y una prestigiosa ubicación costera.