Complejo residencial palma livadia

Este elegante apartamento se encuentra en un prestigioso nuevo desarrollo que ofrece una mezcla perfecta de diseño moderno, acabados de alta calidad y comodidad para la vida cotidiana.
Características del apartamento:
Energy Efficiency Rating A
Diseño de planta abierta: salón con comedor
Techos falsos decorativos
Cocina con armarios de cierre suave y encimeras de granito
Dormitorio principal con baño privado (para apartamentos de 2 dormitorios)
Ducha plana con puerta de cristal
Piso a techo armarios empotrados
Habitaciones de almacenamiento privadas
Disposiciones domésticas inteligentes y disposición de unidades A/C ocultadas
Paneles solares para calefacción de agua y sistema de presión de agua
Jardín privado de techo y plazas de aparcamiento cubierto
Suelos de parquet opcionales
Development Amenities:
Gated community
Piscina exterior
gimnasio totalmente equipado
Sauna y baño de vapor
Espacios de jardín y amplios lobbies
Cerca del centro de la ciudad, compras, restaurantes, entretenimiento, y playas de bandera azul
Fácil acceso a la carretera
Este apartamento es ideal tanto para residencia permanente como para inversión, ofreciendo confort moderno, seguridad y una prestigiosa ubicación costera.