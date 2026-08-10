Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Germasogeia
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Germasogeia, Chipre

;
bienes raíces comerciales
34
tiendas
3
Oficina Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Oficina 1 970 m² en Germasogeia, Chipre
Oficina 1 970 m²
Germasogeia, Chipre
Área 1 970 m²
Número de plantas 5
En el corazón del distrito comercial de Limassol, una nueva clase Una torre de negocios se o…
$32,36M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
John Taylor Cyprus
Idiomas hablados
English, Русский, Dutch
Telegram Escribir en Telegram
Oficina 2 084 m² en Germasogeia, Chipre
Oficina 2 084 m²
Germasogeia, Chipre
Área 2 084 m²
Número de plantas 5
Venta: Espacio de oficina moderno en construcción en una de las zonas más populares - Potamo…
$14,57M
Dejar una solicitud
Oficina en Germasogeia, Chipre
Oficina
Germasogeia, Chipre
Venta de tres oficinas de área total cubierta de 1118. 54 metros cuadrados encima de la tien…
$5,80M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Oficina 1 381 m² en Germasogeia, Chipre
Oficina 1 381 m²
Germasogeia, Chipre
Área 1 381 m²
Número de plantas 5
La construcción del centro de negocios, diseñado sobre la base del concepto de oficinas mixt…
$9,18M
Dejar una solicitud
Oficina 1 934 m² en Germasogeia, Chipre
Oficina 1 934 m²
Germasogeia, Chipre
Área 1 934 m²
Piso 4
Centro de negocios un edificio siendo diseñado en un concepto de una mezcla de oficinas prin…
$9,40M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina en Germasogeia, Chipre
Oficina
Germasogeia, Chipre
centro de negocios un edificio siendo diseñado en un concepto de una mezcla de oficinas prin…
$5,23M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir