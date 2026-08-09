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Tiendas en venta en Larnaca, Chipre

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Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Tienda Comercial – Primera Inversión Comercial en Larnaca Central Esta tienda comercial form…
$546,447
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Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Esta tienda de Finikoudes, Larnaca, está perfectamente situada en el centro del vibrante dis…
$220,679
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Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
El Complejo Nicolaides está perfectamente situado en el centro de Larnaca, justo en el coraz…
$137,053
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TekceTekce
Tienda 300 m² en Larnaca, Chipre
Tienda 300 m²
Larnaca, Chipre
Área 300 m²
Tienda comercial en el centro de la ciudad, Larnaca. Tiene 300 m2 de superficies cubiertas y…
$472,186
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Tienda 142 m² en Larnaca, Chipre
Tienda 142 m²
Larnaca, Chipre
Área 142 m²
Un nuevo edificio comercial situado en el corazón de Larnaca. El proyecto incluye tanto ofic…
$562,656
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Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Situado en el corazón vibrante de Larnaca, Shop No.1 ofrece una oportunidad excepcional para…
$406,514
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Tienda 295 m² en Larnaca, Chipre
Tienda 295 m²
Larnaca, Chipre
Área 295 m²
Una unidad de venta en Larnaca. La tienda consta de un espacio de venta al por menor de plan…
$764,351
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Tienda 604 m² en Larnaca, Chipre
Tienda 604 m²
Larnaca, Chipre
Área 604 m²
Un antiguo banco en una avenida central en Larnaca. Consta de una planta baja de 281m2 con u…
$761,400
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Tienda en Larnaca, Chipre
Tienda
Larnaca, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
• Planta baja y Mezanine • Ubicación muy céntrica • Fácilmente accesible • Cerca de escuelas…
$209,064
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Tienda 559 m² en Larnaca, Chipre
Tienda 559 m²
Larnaca, Chipre
Área 559 m²
Una tienda en la planta baja del edificio de uso mixto en Larnaca. Tiene una planta baja de …
$1,30M
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Tienda 100 m² en Oroklini, Chipre
Tienda 100 m²
Oroklini, Chipre
Área 100 m²
Se vende en construcción en Kato Polemidia - provincia de Limassol, con 100 metros cuadrados…
$340,336
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Tienda 78 m² en Larnaca, Chipre
Tienda 78 m²
Larnaca, Chipre
Área 78 m²
Tienda en venta en Deryneia - provincia de Famagusta. La tienda consta de 60 metros cuadrado…
$125,124
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