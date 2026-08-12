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Tiendas en venta en Limassol Municipality, Chipre

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79 propiedades total found
Tienda 175 m² en Limasol, Chipre
Tienda 175 m²
Limasol, Chipre
Área 175 m²
Estamos ampliando nuestra cartera comercial con un proyecto envidiable en el corazón de la c…
$3,31M
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Tienda en Limasol, Chipre
Tienda
Limasol, Chipre
Número de plantas 3
Tienda comercial moderna en Zakaki – Limassol Situado en el distrito de Zakaki de rápido des…
$859,487
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Tienda 190 m² en Limasol, Chipre
Tienda 190 m²
Limasol, Chipre
Área 190 m²
Un edificio comercial situado en el corazón del nuevo distrito de Limassol, Zakaki. La popul…
$3,19M
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TekceTekce
Tienda 358 m² en Limasol, Chipre
Tienda 358 m²
Limasol, Chipre
Área 358 m²
Una amplia tienda de 538 m2 situada en el corazón de Anexartisias en la zona de Agia Napa de…
$3,60M
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Tienda 46 m² en Limasol, Chipre
Tienda 46 m²
Limasol, Chipre
Área 46 m²
Una amplia tienda de 72 m2 situada en el corazón de Anexartisias en la zona de Agia Napa de …
$555,419
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Tienda 70 m² en Limasol, Chipre
Tienda 70 m²
Limasol, Chipre
Área 70 m²
Una excelente oportunidad para adquirir una pastelería totalmente autorizada y totalmente eq…
$47,268
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Tienda en Limasol, Chipre
Tienda
Limasol, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 10
El edificio de oficinas representa una mezcla única del centro de trabajo y la vida. Situado…
$3,43M
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Tienda 192 m² en Limasol, Chipre
Tienda 192 m²
Limasol, Chipre
Área 192 m²
Disponible dos tiendas en la zona de Agia Zoni en Limassol con área cubierta 192 metros cuad…
$967,950
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Tienda 65 m² en Limasol, Chipre
Tienda 65 m²
Limasol, Chipre
Área 65 m²
Dos bonitas tiendas ubicadas en la zona de Nápoles en Limassol están disponibles ahora. Tien…
$276,557
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Tienda 100 m² en Limasol, Chipre
Tienda 100 m²
Limasol, Chipre
Área 100 m²
Hermoso restaurante en venta en la zona turística de Yermasoyia en la primera línea de la pl…
$2,48M
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Tienda 23 m² en Limasol, Chipre
Tienda 23 m²
Limasol, Chipre
Área 23 m²
Tienda disponible cerca del centro de la ciudad y la popular calle St Andrew. A solo 2 minut…
$114,022
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Tienda en Limasol, Chipre
Tienda
Limasol, Chipre
Piso 1
Tienda comercial en venta en Zakaki – Prime Retail Space in a Growing District Situado en el…
$313,597
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Tienda 75 m² en Limasol, Chipre
Tienda 75 m²
Limasol, Chipre
Área 75 m²
Número de plantas 4
Venta por proyecto: esta amplia tienda de 75 m2 representa una excelente oportunidad de inve…
$522,765
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Tienda en Limassol District, Chipre
Tienda
Limassol District, Chipre
Número de plantas 3
Un moderno complejo situado cerca de Ajax Hotel en Limassol, a solo 5 minutos a pie de super…
$1,16M
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Tienda 107 m² en Limasol, Chipre
Tienda 107 m²
Limasol, Chipre
Área 107 m²
Tienda ubicada en la zona de Agia Zoni en Limassol. Dispone de fácil acceso a las principale…
$576,161
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Tienda 110 m² en Limasol, Chipre
Tienda 110 m²
Limasol, Chipre
Área 110 m²
Negocios en venta en Limassol. Actualmente operando como salón de pelo cerca del Centro Ciud…
$69,139
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Tienda 1 000 m² en Limasol, Chipre
Tienda 1 000 m²
Limasol, Chipre
Área 1 000 m²
Número de plantas 4
Excepcional edificio comercial de cuatro plantas en el corazón del centro histórico de la ci…
$4,11M
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Tienda 188 m² en Limasol, Chipre
Tienda 188 m²
Limasol, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 188 m²
Amplias instalaciones comerciales de 188 m2 en la calle Agiou Andreou, en la ubicación céntr…
$887,371
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Tienda 130 m² en Limasol, Chipre
Tienda 130 m²
Limasol, Chipre
Área 130 m²
Frente a la playa dos tiendas comerciales adyacentes en venta en Neapolis. Una rara oportuni…
$1,12M
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Tienda 248 m² en Limasol, Chipre
Tienda 248 m²
Limasol, Chipre
Área 248 m²
Venta: Tienda exterior situada en la popular zona de Agia Zoni, que ofrece un amplio espacio…
$2,70M
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Tienda 198 m² en Limasol, Chipre
Tienda 198 m²
Limasol, Chipre
Área 198 m²
Ahora disponible dos tiendas en la zona de Omonoia en Limassol con área cubierta 198 metros …
$979,474
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Tienda 83 m² en Limasol, Chipre
Tienda 83 m²
Limasol, Chipre
Área 83 m²
Bonita tienda en Agia Zoni zona en Limassol con área cubierta 83 metros cuadrados y entresue…
$455,167
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Tienda 1 075 m² en Limasol, Chipre
Tienda 1 075 m²
Limasol, Chipre
Área 1 075 m²
Número de plantas 4
Edificio comercial de cuatro plantas en la ubicación central de Agios Nicolaos, Limassol. La…
$3,10M
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Tienda 176 m² en Limasol, Chipre
Tienda 176 m²
Limasol, Chipre
Área 176 m²
El desarrollo comercial se encuentra en el corazón de Limassol, en primera línea por el mar …
$3,32M
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Tienda 44 m² en Limasol, Chipre
Tienda 44 m²
Limasol, Chipre
Área 44 m²
Tienda comercial Corner con grandes ventanales, idealmente situado en la avenida Makariou ce…
$428,462
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Tienda 75 m² en Limasol, Chipre
Tienda 75 m²
Limasol, Chipre
Área 75 m²
Este desarrollo multipropósito ofrece la combinación perfecta de estilo de vida, trabajo y o…
$515,106
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Tienda 180 m² en Limasol, Chipre
Tienda 180 m²
Limasol, Chipre
Área 180 m²
Número de plantas 6
Venta bajo el proyecto: una habitación moderna en la planta baja con una superficie interna …
$2,87M
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Tienda 228 m² en Limasol, Chipre
Tienda 228 m²
Limasol, Chipre
Área 228 m²
Una excelente oportunidad para tener una oficina en planta baja/tienda para iniciar su propi…
$944,372
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Tienda 109 m² en Limasol, Chipre
Tienda 109 m²
Limasol, Chipre
Área 109 m²
Tienda en Agia Zoni zona en Limassol con superficie cubierta 109 metros cuadrados y entresue…
$547,353
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Tienda 120 m² en Limasol, Chipre
Tienda 120 m²
Limasol, Chipre
Área 120 m²
La tienda se encuentra en la zona de Agia Zoni en la zona más comercial cerca de muchas tien…
$345,697
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