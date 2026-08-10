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Tiendas en venta en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

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9 propiedades total found
Tienda 350 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Tienda 350 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 350 m²
Amplia tienda situada en la avenida Kolonakiou Limassol. La tienda está separada en una plan…
$1,27M
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Tienda 399 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Tienda 399 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 399 m²
Un centro comercial de vanguardia en el corazón de Limassol Introduciendo un desarrollo com…
$4,69M
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Tienda 1 200 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Tienda 1 200 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 1 200 m²
Totalmente operacional Profitable Business in Prime Industrial Location Una oportunidad exc…
$639,580
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TekceTekce
Tienda 75 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Tienda 75 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 75 m²
Nuevo desarrollo de lujo en la zona de Agios Athanasios, Limassol. Nuevo desarrollo excepcio…
$389,288
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Tienda 90 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Tienda 90 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 90 m²
Nuevo desarrollo de lujo en la zona de Agios Athanasios, Limassol. Nuevo desarrollo excepcio…
$425,086
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Tienda 67 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Tienda 67 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 67 m²
Nuevo desarrollo de lujo en la zona de Agios Athanasios, Limassol. Nuevo desarrollo excepcio…
$342,621
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Tienda 399 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Tienda 399 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 399 m²
Un centro comercial de vanguardia en el corazón de Limassol Introduciendo un desarrollo com…
$4,69M
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Tienda 39 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Tienda 39 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 39 m²
Un nuevo proyecto se encuentra en Agios Athanasios, Limassol. El proyecto consta de 4 aparta…
$295,116
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Tienda 248 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Tienda 248 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 248 m²
El proyecto comercial moderno está situado en el corazón de Limassol. Cerca de la bulliciosa…
$3,19M
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