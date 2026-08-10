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Tiendas en venta en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre

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Tienda 104 m² en Agios Tychonas, Chipre
Tienda 104 m²
Agios Tychonas, Chipre
Área 104 m²
Dos unidades de venta al aire libre que se ofrecen en el prestigioso Sun Sea — Block F de de…
$341,855
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Tienda 41 m² en Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Tienda 41 m²
Koinoteta Agiou Tychona, Chipre
Área 41 m²
Una bonita tienda de 60m2 utilizada como oficina con veranda de 48m2 descubierta en la zona …
$288,081
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Tienda 206 m² en Agios Tychonas, Chipre
Tienda 206 m²
Agios Tychonas, Chipre
Área 206 m²
Amplias tiendas de esquina / negocios en venta en Agios Tychonas. Está situado cerca de tres…
$1,03M
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TekceTekce
Tienda 108 m² en Agios Tychonas, Chipre
Tienda 108 m²
Agios Tychonas, Chipre
Área 108 m²
Dos tiendas conectadas están disponibles para la venta en la prestigiosa zona de Agios Tycho…
$1,01M
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