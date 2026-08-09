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Oficinas en Venta en Nicosia, Chipre

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Nicosia
19
Strovolos
5
Oficina Borrar
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29 propiedades total found
Oficina 303 m² en Strovolos, Chipre
Oficina 303 m²
Strovolos, Chipre
Área 303 m²
Una oficina en Agios Demetrios. La oficina se encuentra en el primer piso y ocupa todo el pi…
$702,377
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Oficina 223 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 223 m²
Nicosia, Chipre
Área 223 m²
Un edificio de 7 pisos situado en el centro de la ciudad. El edificio consta de siete planta…
$815,069
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Oficina 239 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 239 m²
Nicosia, Chipre
Área 239 m²
Una oficina en el sexto piso del edificio comercial en Trypiotis, Nicosia. Tiene una superfi…
$1,07M
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TekceTekce
Oficina 211 m² en Spilia, Chipre
Oficina 211 m²
Spilia, Chipre
Área 211 m²
Dos oficinas en el tercer piso de un edificio de 6 plantas en Agios Antonios. El edificio co…
$371,846
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Oficina 1 162 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 1 162 m²
Nicosia, Chipre
Área 1 162 m²
Tienda en la planta baja de un edificio en un Complejo en Kaimakli, Nicosia. Se compone de u…
$1,07M
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Oficina 254 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 254 m²
Nicosia, Chipre
Área 254 m²
La propiedad se refiere a todo un piso situado en el noveno piso de un edificio de uso mixto…
$666,963
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Oficina 156 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 156 m²
Nicosia, Chipre
Área 156 m²
Un edificio de 7 pisos situado en el centro de la ciudad. El edificio consta de siete planta…
$585,816
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Oficina 650 m² en Strovolos, Chipre
Oficina 650 m²
Strovolos, Chipre
Área 650 m²
Espacio de oficina moderno y espacioso de 200m2, en una ubicación fantástica en Stavrou Aven…
$2,72M
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Oficina 87 m² en Strovolos, Chipre
Oficina 87 m²
Strovolos, Chipre
Área 87 m²
Oficinas en venta en un edificio comercial, en una ubicación muy deseable en el calor comerc…
$359,452
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Oficina 235 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 235 m²
Nicosia, Chipre
Área 235 m²
Una oficina en el quinto piso de un edificio comercial en Trypiotis, Nicosia. Tiene una supe…
$1,06M
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Oficina 336 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 336 m²
Nicosia, Chipre
Área 336 m²
Oficina de dos niveles de planta completa que consta de una unidad de venta de planta baja y…
$347,198
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Oficina 249 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 249 m²
Nicosia, Chipre
Área 249 m²
Una oficina en el ocho piso de edificio comercial en Trypiotis, Nicosia. Tiene una superfici…
$1,36M
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Oficina 358 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 358 m²
Nicosia, Chipre
Área 358 m²
Una oficina en venta en Agioi Omologites, Nicosia. La oficina consta de una oficina abierta …
$469,235
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Oficina 116 m² en Strovolos, Chipre
Oficina 116 m²
Strovolos, Chipre
Área 116 m²
Oficinas en venta en un edificio comercial, en una ubicación muy deseable en el calor comerc…
$479,269
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Oficina 103 m² en Latsia, Chipre
Oficina 103 m²
Latsia, Chipre
Área 103 m²
El proyecto moderno está situado en una de las zonas más privilegiadas de Latsia cerca del c…
$284,576
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Oficina en Nicosia, Chipre
Oficina
Nicosia, Chipre
Piso 10
Situado en el barrio de Trypiotis, en el corazón del centro de negocios de Nicosia, esta pro…
$621,386
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Oficina 200 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 200 m²
Nicosia, Chipre
Área 200 m²
La oficina está situada en la zona de Nicosia- Aglantzia, frente a la Avenida Larnakas. Está…
$460,381
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Oficina 152 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 152 m²
Nicosia, Chipre
Área 152 m²
Un edificio de 7 pisos situado en el centro de la ciudad. El edificio consta de siete planta…
$500,081
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Oficina 244 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 244 m²
Nicosia, Chipre
Área 244 m²
Una oficina en el séptimo piso del edificio comercial en Trypiotis, Nicosia. Cuenta con una …
$1,10M
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Oficina 401 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 401 m²
Nicosia, Chipre
Área 401 m²
Espacios de oficina de dos plantas situados en la primera y segunda planta de un edificio de…
$464,230
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Oficina en Nicosia, Chipre
Oficina
Nicosia, Chipre
Piso 11
Situado en el barrio de Trypiotis, en el corazón del centro de negocios de Nicosia, esta ofi…
$667,844
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Oficina 209 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 209 m²
Nicosia, Chipre
Área 209 m²
Un edificio de 7 pisos situado en el centro de la ciudad. El edificio consta de siete planta…
$703,261
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Oficina 2 210 m² en Strovolos, Chipre
Oficina 2 210 m²
Strovolos, Chipre
Área 2 210 m²
Doce unidades de oficina con una superficie total de 2.210 m2, un edificio comercial de 27 a…
$4,04M
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Oficina en Nicosia, Chipre
Oficina
Nicosia, Chipre
Piso 1
Situado en el barrio de Trypiotis, en el corazón del centro de negocios de Nicosia, esta ofi…
$406,514
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Oficina 1 722 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 1 722 m²
Nicosia, Chipre
Área 1 722 m²
Número de plantas 4
Una oportunidad de inversión excepcional es todo un edificio comercial situado en Agios Dome…
$6,36M
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Oficina 103 m² en Latsia, Chipre
Oficina 103 m²
Latsia, Chipre
Área 103 m²
El proyecto moderno está situado en una de las zonas más privilegiadas de Latsia cerca del c…
$273,101
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Oficina 1 200 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 1 200 m²
Nicosia, Chipre
Área 1 200 m²
Excelente ubicación Views Finest Quality Ubicación El Foro Nicosia está situado en una ubica…
$2,60M
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Oficina 128 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 128 m²
Nicosia, Chipre
Área 128 m²
Una oficina en el primer piso de Strovolos. Tiene una superficie de 118 metros cuadrados que…
$295,116
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Oficina 249 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 249 m²
Nicosia, Chipre
Área 249 m²
Oficina en la calle más popular en el Nicosia ahora está disponible para la venta en City Ce…
$590,232
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Tipos de propiedades en Nicosia

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