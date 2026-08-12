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Oficinas en Venta en Limassol Municipality, Chipre

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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Piso 3/5
Espacio de Oficina Premium – Edificio Comercial Moderno en Griva Digeni, Limassol Esta ofici…
$1,39M
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Oficina 99 m² en Limasol, Chipre
Oficina 99 m²
Limasol, Chipre
Área 99 m²
Venta: Moderna oficina exterior situada en el tercer piso de un edificio de ocho pisos con u…
$1,49M
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Oficina 275 m² en Limasol, Chipre
Oficina 275 m²
Limasol, Chipre
Área 275 m²
Presentando una maravilla arquitectónica en el vibrante centro de Limassol. Cerca del bullic…
$2,52M
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TekceTekce
Oficina 142 m² en Limasol, Chipre
Oficina 142 m²
Limasol, Chipre
Área 142 m²
Elegante oficina de primera planta en Agia Zoni, Limassol Situado en una de las zonas más pr…
$820,423
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Oficina 161 m² en Limasol, Chipre
Oficina 161 m²
Limasol, Chipre
Área 161 m²
Un edificio comercial situado en el corazón del nuevo distrito de Limassol, Zakaki. La popul…
$3,00M
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Oficina 201 m² en Limasol, Chipre
Oficina 201 m²
Limasol, Chipre
Área 201 m²
Piso 201
Esta exclusiva de 8 plantas Clase Un centro de negocios está situado en uno de los distritos…
$1,52M
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Oficina en Limassol District, Chipre
Oficina
Limassol District, Chipre
Piso 2/4
Espacio de oficina – Mesa Geitonia, Limassol Este moderno desarrollo de oficinas establece …
$3,05M
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Oficina 200 m² en Limasol, Chipre
Oficina 200 m²
Limasol, Chipre
Área 200 m²
Espacio de oficina disponible en una de las intersecciones más activas de Limassol y cerca d…
$749,009
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Piso 3/5
Espacio de Oficina Premium – Edificio Comercial Moderno en Griva Digeni, Limassol Esta ofici…
$1,39M
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Piso 1
Espacio comercial exclusivo frente al mar en el corazón de Limassol Tipo: Centro de Negocio…
$2,39M
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Primera oficina frente al mar en venta – Complejo Kanika Enaerios, Limassol 🏢Zona interna: 1…
$5,46M
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Oficina 163 m² en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Área 163 m²
Un edificio comercial situado en el corazón del nuevo distrito de Limassol, Zakaki. La popul…
$2,82M
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Oficina 187 m² en Limasol, Chipre
Oficina 187 m²
Limasol, Chipre
Área 187 m²
Piso 187
Esta exclusiva de 8 plantas Clase Un centro de negocios está situado en uno de los distritos…
$1,42M
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Oficina 98 m² en Limasol, Chipre
Oficina 98 m²
Limasol, Chipre
Área 98 m²
Descubra una fantástica oportunidad para tener una oficina totalmente reformada en planta ba…
$345,549
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Oficina reformada en la avenida Makarios, Limassol Moderna oficina de primera planta, total…
$388,903
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Oficina 210 m² en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Área 210 m²
Piso 4
Una oficina de primera calidad en venta en un moderno desarrollo comercial en la zona de Kap…
$1,38M
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Oficina 290 m² en Limasol, Chipre
Oficina 290 m²
Limasol, Chipre
Área 290 m²
Presentando una maravilla arquitectónica en el vibrante centro de Limassol. Cerca del bullic…
$2,81M
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Oficina 194 m² en Limasol, Chipre
Oficina 194 m²
Limasol, Chipre
Área 194 m²
Este es un impresionante desarrollo comercial en Zakaki, la parte occidental de Limassol y s…
$1,78M
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Piso 3/7
Espacio de oficina moderno con destino a la fachada de vidrio Esta propiedad de oficina prem…
$2,85M
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Oficina en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Piso 1/10
El edificio de oficinas representa una mezcla única del centro de trabajo y la vida. Situado…
$2,44M
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Oficina 430 m² en Limassol District, Chipre
Oficina 430 m²
Limassol District, Chipre
Área 430 m²
Número de plantas 5
Una oficina moderna es ideal para empresas que buscan nuevos espacios de trabajo de prestigi…
$2,53M
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Oficina 275 m² en Limasol, Chipre
Oficina 275 m²
Limasol, Chipre
Área 275 m²
Presentando una maravilla arquitectónica en el vibrante centro de Limassol. Cerca del bullic…
$2,49M
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Oficina 288 m² en Limasol, Chipre
Oficina 288 m²
Limasol, Chipre
Área 288 m²
Presentando una maravilla arquitectónica en el vibrante centro de Limassol. Cerca del bullic…
$2,82M
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Oficina en Limassol District, Chipre
Oficina
Limassol District, Chipre
Piso 6
Modern Business Center en Limassol Tipo: Centro de Negocios Ciudad: Limassol Zona: Distrito…
$3,02M
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Amplia planta de oficina con vistas al mar, la ciudad y la montaña, situada en un centro de …
$3,48M
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Oficina en Limasol, Chipre
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Limasol, Chipre
Este será un edificio de oficinas Clase A en una excelente ubicación con fácil acceso y abun…
$30,20M
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Oficina 319 m² en Limasol, Chipre
Oficina 319 m²
Limasol, Chipre
Área 319 m²
Excepcional oportunidad de inversión en el centro de la ciudad de Limassol, a solo 300 metro…
$1,38M
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
En Venta – Edificio de oficinas frente al mar, Limassol Moderno edificio comercial de 8 pla…
$3,95M
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Oficina 130 m² en Limassol District, Chipre
Oficina 130 m²
Limassol District, Chipre
Área 130 m²
El desarrollo comercial se encuentra en la zona de Mesa Geitonia, Limassol. A pocos minutos …
$4,03M
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Oficina 453 m² en Limasol, Chipre
Oficina 453 m²
Limasol, Chipre
Área 453 m²
Un hito único y moderno en el distrito de negocios central de Limassol. Su diseño curvo comb…
$3,36M
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