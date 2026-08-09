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Oficinas en Venta en Larnaca, Chipre

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17 propiedades total found
Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Piso 2/6
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$570,746
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Oficina 88 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 88 m²
Larnaca, Chipre
Área 88 m²
Un nuevo complejo cerrado en el centro de Larnaca. El complejo está convenientemente situado…
$299,650
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Oficina 233 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 233 m²
Larnaca, Chipre
Área 233 m²
Esta oficina se encuentra en una ubicación privilegiada en Larnaca. Se encuentra en la encru…
$1,26M
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TekceTekce
Oficina 123 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 123 m²
Larnaca, Chipre
Área 123 m²
Esta oficina se encuentra en una ubicación privilegiada en Larnaca. Se encuentra en la encru…
$708,752
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Oficina 178 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 178 m²
Larnaca, Chipre
Área 178 m²
Espacios de oficina Premium situados en el corazón del Distrito Empresarial de Larnaca, con …
$735,365
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$1,26M
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Número de plantas 5
Espacios de oficina modernos en Limassol Este proyecto de oficina contemporáneo se encuentra…
$565,635
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Oficina 120 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 120 m²
Larnaca, Chipre
Área 120 m²
Esta oficina se encuentra en una ubicación privilegiada en Larnaca. Se encuentra en la encru…
$567,972
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Oficina 73 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 73 m²
Larnaca, Chipre
Área 73 m²
Una oficina en venta en el centro de Larnaca. Vista mar Superficie cubierta 73 metros cuadr…
$354,139
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Oficina 830 m² en Choirokoitia, Chipre
Oficina 830 m²
Choirokoitia, Chipre
Habitaciones 16
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 14
Área 830 m²
Este apartotel agroturístico está situado en el pueblo de Tohni, conocido por su arquitectur…
$1,74M
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Oficina 169 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 169 m²
Larnaca, Chipre
Área 169 m²
Un nuevo complejo cerrado en el centro de Larnaca. El complejo está convenientemente situado…
$564,364
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Número de plantas 5
Espacios de oficina modernos en Limassol Este proyecto de oficina contemporáneo se encuentra…
$293,852
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Oficina 135 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 135 m²
Larnaca, Chipre
Área 135 m²
Espacios de oficina Premium situados en el corazón del Distrito Empresarial de Larnaca, con …
$449,390
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Piso 2/6
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$712,212
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Oficina 235 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 235 m²
Larnaca, Chipre
Área 235 m²
Esta oficina se encuentra en una ubicación privilegiada en Larnaca. Se encuentra en la encru…
$1,17M
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Oficina 210 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 210 m²
Larnaca, Chipre
Área 210 m²
Espacios de oficina Premium situados en el corazón del Distrito Empresarial de Larnaca, con …
$758,710
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Número de plantas 6
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$1,37M
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