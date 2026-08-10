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Oficinas en Venta en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

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24 propiedades total found
Oficina 498 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 498 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 498 m²
El proyecto comercial moderno está situado en el corazón de Limassol. Cerca de la bulliciosa…
$4,18M
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Oficina 510 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 510 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 510 m²
El proyecto comercial moderno está situado en el corazón de Limassol. Cerca de la bulliciosa…
$4,29M
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Oficina 67 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 67 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 67 m²
Oportunidad de comercio minorista en Agios Athanasios, Limassol — Primera visibilidad comerc…
$339,414
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Oficina 151 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 151 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 151 m²
Moderno desarrollo de uso mixto se encuentra en Agios Athanasios, ofreciendo una combinación…
$682,586
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Oficina 88 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 88 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 88 m²
Oportunidad de comercio minorista en Agios Athanasios, Limassol — Primera visibilidad comerc…
$425,705
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Oficina 152 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 152 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 152 m²
El proyecto comercial moderno está situado en el corazón de Limassol. Cerca de la bulliciosa…
$1,37M
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Oficina 356 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 356 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 356 m²
Una torre de oficina situada en el centro, con acceso rápido a la carretera y a 1 minuto en …
$2,98M
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Oficina 367 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 367 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 367 m²
Una torre de oficina situada en el centro, con acceso rápido a la carretera y a 1 minuto en …
$2,67M
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Oficina 331 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 331 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 331 m²
Espacio de oficina en la zona de Agios Athanasios, Limassol ahora está disponible para la ve…
$2,62M
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Oficina 134 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 134 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 134 m²
Moderno desarrollo de uso mixto se encuentra en Agios Athanasios, ofreciendo una combinación…
$739,468
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Oficina 172 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 172 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 172 m²
El proyecto comercial moderno está situado en el corazón de Limassol. Cerca de la bulliciosa…
$1,52M
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Oficina 75 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 75 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Oportunidad de comercio minorista en Agios Athanasios, Limassol — Primera visibilidad comerc…
$385,436
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Oficina en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Venta de tres oficinas de área total cubierta de 1118. 54 metros cuadrados encima de la tien…
$5,80M
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Oficina 127 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 127 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 127 m²
El proyecto comercial moderno está situado en el corazón de Limassol. Cerca de la bulliciosa…
$1,13M
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Oficina 356 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 356 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 356 m²
Una torre de oficina situada en el centro, con acceso rápido a la carretera y a 1 minuto en …
$2,65M
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Oficina en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina de lujo en uno de los edificios de oficinas más prestigiosos de Limassol - El Oval, …
$1,74M
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Oficina 495 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 495 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 495 m²
El edificio está situado en Linopetra con fácil acceso a la autopista y al mismo tiempo se e…
$2,68M
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Oficina 1 119 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 1 119 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 119 m²
Descubra tres espacios excepcionales de lujo en venta en Kolonakiou, Limassol. Una exclusiva…
$9,15M
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Oficina 464 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 464 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 464 m²
Las oficinas están ubicadas en la parte oriental de Limassol, con excelente acceso a la carr…
$2,80M
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Oficina 876 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 876 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 876 m²
Modern Luxury Office - Prime Location in Linopetra area. Fácil acceso a la autopista. Caract…
$5,24M
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Oficina 391 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 391 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 391 m²
El edificio está situado en Linopetra con fácil acceso a la autopista y al mismo tiempo se e…
$1,95M
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Oficina en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Número de plantas 4
Premium Office Development – Limassol Business District Situado en una de las zonas comerci…
$4,55M
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Oficina en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Piso 3/3
Espacios de oficina modernos – Funcionalidad y Prestige en Agios Athanasios, Limassol Descri…
$754,955
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Oficina en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
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Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Piso 3/4
Este desarrollo se encuentra en la prestigiosa zona de Agios Athanasios, a 20 minutos a pie …
$1,02M
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