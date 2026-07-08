Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Yeroskipou
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Yeroskipou, Chipre

;
bienes raíces comerciales
12
tiendas
3
Oficina Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Oficina en Yeroskipou, Chipre
Oficina
Yeroskipou, Chipre
Piso 2
Este moderno desarrollo de uso mixto combina dos tiendas de venta al aire libre con siete mo…
$318,540
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 64 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 64 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 64 m²
Un desarrollo contemporáneo de uso mixto en la zona de Geroskipou, Paphos. Consta de 2 tiend…
$322,337
Dejar una solicitud
Oficina en Yeroskipou, Chipre
Oficina
Yeroskipou, Chipre
Piso 2
Este moderno desarrollo de uso mixto combina dos tiendas de venta al aire libre con siete mo…
$537,072
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina en Yeroskipou, Chipre
Oficina
Yeroskipou, Chipre
Piso 1
Este moderno desarrollo de uso mixto combina dos tiendas de venta al aire libre con siete mo…
$401,352
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina en Yeroskipou, Chipre
Oficina
Yeroskipou, Chipre
Piso 2
Este moderno desarrollo de uso mixto combina dos tiendas de venta al aire libre con siete mo…
$417,088
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Oficina 96 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 96 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 96 m²
Un desarrollo contemporáneo de uso mixto en la zona de Geroskipou, Paphos. Consta de 2 tiend…
$407,009
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir