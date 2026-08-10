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Villas en venta en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

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Grad Rijeka
44
Grad Opatija
131
Opcina Omisalj
107
Grad Crikvenica
43
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380 propiedades total found
Villa en Icici, Croacia
Villa
Icici, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Villa de diseño de clase LUX en Icici de forma irregular y redonda! ¡Excelente arquitectura …
$9,46M
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Villa en Omisalj, Croacia
Villa
Omisalj, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
Villa exclusiva con piscina en una ubicación tranquila con 293 m2 de espacio habitable. Está…
$1,44M
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Villa en Omisalj, Croacia
Villa
Omisalj, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Si usted está buscando la escapada costera perfecta o una inversión de propiedad inteligente…
$628,411
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Omisalj, Croacia
Villa
Omisalj, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Nueva villa de estilo mediterráneo en Dobrinj, isla Krk, a sólo 1 km del mar!Esta villa inde…
Precio en demanda
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Situado en un bolsillo sereno de Crikvenica, esta villa declarada con una piscina privada y …
$1,02M
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Villa en Grad Opatija, Croacia
Villa
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 309 m²
Presentada ante usted es una villa distinguida de 309 metros cuadrados situada a lo largo de…
Precio en demanda
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Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 508 m²
Fantástica finca en Bribir, Vinodolska Općina en 4646 metros cuadrados de tierra, con terren…
$2,40M
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Villa en Omisalj, Croacia
Villa
Omisalj, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 323 m²
Villa independiente de lujo con piscina en la isla de Krk, en venta!Esta lujosa villa está s…
$1,32M
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Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Villa en Klenovica a solo 200 metros del mar, con vistas al mar y a la isla Krk!El espacio t…
$873,719
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Villa en Pobri, Croacia
Villa
Pobri, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Un hermoso proyecto nuevo está disponible en las inmediaciones de Opatija, con dos edificios…
$822,647
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 297 m²
Villa de lujo moderna con vista al mar panorámico y Garaje – Kostrena, Rijeka Riviera, a sól…
$1,79M
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Villa en Omisalj, Croacia
Villa
Omisalj, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 324 m²
Villa con piscina en la isla Krk en el centro de la ciudad de Krk, a 500 metros del mar!De h…
Precio en demanda
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Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Descubra una rara joya en la región de Kvarner con esta hermosa villa de piedra tradicional …
$891,200
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Ofrecemos una hermosa villa moderna de 280 metros cuadrados situado en una parcela de 600 me…
$1,31M
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Villa en Grad Opatija, Croacia
Villa
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
¡Con descuento!El precio viejo era 2,5 mio euro, el precio nuevo es 1,4 mio euro!Fantástica …
$1,62M
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Villa en Omisalj, Croacia
Villa
Omisalj, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 232 m²
Situado en uno de los lugares más prestigiosos de la costa de Krk Island, esta exclusiva vil…
$1,66M
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Villa en Veprinac, Croacia
Villa
Veprinac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Magnífica villa mediterránea en Veprinac sobre Opatija con maravillosas vistas al mar, a 1,3…
$1,49M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Villa pareada de lujo Kostrena es una antigua ciudad costera popular, mencionada por primera…
Precio en demanda
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Villa en Grad Opatija, Croacia
Villa
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Hermosa villa de piedra con piscina en Brsec, zona de Moscenicka Draga!La distancia directa …
$653,547
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Villa en Pobri, Croacia
Villa
Pobri, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Villa de 170 metros cuadrados en 700 metros cuadrados parcela con piscina en Pobri sobre Opa…
$1,14M
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Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 278 m²
Hermosa casa unifamiliar con piscina y vistas al mar en Grizane, cca. 4 km del mar, con vist…
$599,846
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Villa en Grad Opatija, Croacia
Villa
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 314 m²
Exclusiva villa de lujo sobre el centro de Opatija con una vista panorámica del mar y un gra…
Precio en demanda
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Villa en Grad Opatija, Croacia
Villa
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Primera Inversión Inmobiliaria: 400 metros cuadrados. Villa de lujo en una amplia parcela co…
Precio en demanda
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Explora una oportunidad única de propiedades inmobiliarias de lujo en la región de Kvarner c…
$822,647
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Villa en Kremenici, Croacia
Villa
Kremenici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
En Kremenići, en el municipio de Malinska en la isla de Krk, estamos vendiendo una hermosa v…
$888,039
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English, Русский, Deutsch
Villa en Grad Opatija, Croacia
Villa
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Villa de lujo en venta en Opatija Riviera: Moderno nuevo edificio con piscina infinita!Reseñ…
$1,49M
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Villa en Omisalj, Croacia
Villa
Omisalj, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Impresionante villa moderna en Krk con impresionantes vistas al mar, a sólo 500 metros del m…
$2,25M
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Villa en Malinska, Croacia
Villa
Malinska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
¡Belleza absoluta!Una vez en una oportunidad de vida para comprar impresionante villa autént…
$1,38M
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Maravillosa villa en 1500 metros cuadrados de tierra en la zona de Crikvenica, cca. 4 km del…
$914,920
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Villa en Grad Opatija, Croacia
Villa
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Descubra una impresionante villa de lujo que ofrece 480 m2 de elegante sala de estar, situad…
$1,70M
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Parámetros de las propiedades en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

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