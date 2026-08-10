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Villas con Jardín en venta en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

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Grad Rijeka
44
Grad Opatija
131
Opcina Omisalj
107
Grad Crikvenica
43
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1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Barbat, Croacia
Villa 4 habitaciones
Barbat, Croacia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Una oportunidad excepcional en la isla de Rab, Croacia – Presentamos una notable casa situad…
$764,636
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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