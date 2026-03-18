Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Opcina Lovran
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Opcina Lovran, Croacia

Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa en Medveja, Croacia
Villa
Medveja, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Situado en una parcela de 622 m2 en una zona verde rodeada de la Opatija Riviera, esta villa…
$1,60M
Dejar una solicitud
Villa en Lovran, Croacia
Villa
Lovran, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 307 m²
Número de plantas 3
The modern villa is located in a quiet neighborhood near Lovran with a beautiful panoramic v…
$2,01M
Dejar una solicitud
Villa en Lovran, Croacia
Villa
Lovran, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 458 m²
Número de plantas 2
Located in a quiet neighborhood near the charming town of Lovran, this modern villa offers a…
$2,01M
Dejar una solicitud
OneOne
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Opcina Lovran, Croacia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir