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Propiedades residenciales en venta en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

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Grad Rijeka
70
Grad Opatija
173
Opcina Omisalj
111
Grad Crikvenica
77
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606 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Primorje Gorski Kotar County, Croacia
Casa 3 habitaciones
Primorje Gorski Kotar County, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 284 m²
Ubicación: Krk Renovado: 2020 Centro de la ciudad: 3.9 km Mar: 1.1 km Distancia al aeropuert…
$1,59M
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Villa en Icici, Croacia
Villa
Icici, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Villa de diseño de clase LUX en Icici de forma irregular y redonda! ¡Excelente arquitectura …
$9,46M
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Villa en Omisalj, Croacia
Villa
Omisalj, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
Villa exclusiva con piscina en una ubicación tranquila con 293 m2 de espacio habitable. Está…
$1,44M
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Villa en Omisalj, Croacia
Villa
Omisalj, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Si usted está buscando la escapada costera perfecta o una inversión de propiedad inteligente…
$628,411
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Villa en Omisalj, Croacia
Villa
Omisalj, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Nueva villa de estilo mediterráneo en Dobrinj, isla Krk, a sólo 1 km del mar!Esta villa inde…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Icici, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Icici, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 114-1249
$1,71M
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Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
ID CODE: 127-374
$187,855
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Situado en un bolsillo sereno de Crikvenica, esta villa declarada con una piscina privada y …
$1,02M
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Villa en Grad Opatija, Croacia
Villa
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 309 m²
Presentada ante usted es una villa distinguida de 309 metros cuadrados situada a lo largo de…
Precio en demanda
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Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 508 m²
Fantástica finca en Bribir, Vinodolska Općina en 4646 metros cuadrados de tierra, con terren…
$2,40M
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Casa 3 habitaciones en Grad Opatija, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Ubicación: Opatija Construido: 2022 Centro de la ciudad: 3.8 km Mar: 1,5 km Distancia al aer…
Precio en demanda
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Villa en Omisalj, Croacia
Villa
Omisalj, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 323 m²
Villa independiente de lujo con piscina en la isla de Krk, en venta!Esta lujosa villa está s…
$1,32M
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Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Villa en Klenovica a solo 200 metros del mar, con vistas al mar y a la isla Krk!El espacio t…
$873,719
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Villa en Pobri, Croacia
Villa
Pobri, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 172 m²
Un hermoso proyecto nuevo está disponible en las inmediaciones de Opatija, con dos edificios…
$822,647
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 297 m²
Villa de lujo moderna con vista al mar panorámico y Garaje – Kostrena, Rijeka Riviera, a sól…
$1,79M
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Villa en Omisalj, Croacia
Villa
Omisalj, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 324 m²
Villa con piscina en la isla Krk en el centro de la ciudad de Krk, a 500 metros del mar!De h…
Precio en demanda
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Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Descubra una rara joya en la región de Kvarner con esta hermosa villa de piedra tradicional …
$891,200
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 14 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$107,589
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Ofrecemos una hermosa villa moderna de 280 metros cuadrados situado en una parcela de 600 me…
$1,31M
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Villa en Grad Opatija, Croacia
Villa
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
¡Con descuento!El precio viejo era 2,5 mio euro, el precio nuevo es 1,4 mio euro!Fantástica …
$1,62M
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Villa en Omisalj, Croacia
Villa
Omisalj, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 232 m²
Situado en uno de los lugares más prestigiosos de la costa de Krk Island, esta exclusiva vil…
$1,66M
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Villa en Veprinac, Croacia
Villa
Veprinac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Magnífica villa mediterránea en Veprinac sobre Opatija con maravillosas vistas al mar, a 1,3…
$1,49M
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Villa en Grad Rijeka, Croacia
Villa
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Villa pareada de lujo Kostrena es una antigua ciudad costera popular, mencionada por primera…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Grad Opatija, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 498 m²
Ubicación: Opatija Construido: 2004 Renovado: 2012 Centro Opatija: 0.5 km Mar: 0,6 km Distan…
$1,53M
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Villa en Grad Opatija, Croacia
Villa
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Hermosa villa de piedra con piscina en Brsec, zona de Moscenicka Draga!La distancia directa …
$653,547
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Villa en Pobri, Croacia
Villa
Pobri, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Villa de 170 metros cuadrados en 700 metros cuadrados parcela con piscina en Pobri sobre Opa…
$1,14M
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Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 278 m²
Hermosa casa unifamiliar con piscina y vistas al mar en Grizane, cca. 4 km del mar, con vist…
$599,846
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Villa en Grad Opatija, Croacia
Villa
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 314 m²
Exclusiva villa de lujo sobre el centro de Opatija con una vista panorámica del mar y un gra…
Precio en demanda
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Villa en Grad Opatija, Croacia
Villa
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Primera Inversión Inmobiliaria: 400 metros cuadrados. Villa de lujo en una amplia parcela co…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 101-217
$1,96M
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Tipos de propiedades en Primorje Gorski Kotar County

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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