Villas en venta en Novi Vinodolski, Croacia

Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Nueva villa moderna en la primera línea al mar en Smokvica, Novi Vinodolski area!Área de per…
$2,35M
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
Villa en Novi Vinodolski a solo 50 metros del mar con piscina y garaje!Rara ubicación y prec…
$1,12M
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Novi Vinodolski – Casa con Piscina, a 100 metros del mar!Esta impresionante casa de 200 m2 c…
$731,888
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 288 m²
Villa moderna con vista al mar con piscina – Novi Vinodolski!Situado en una zona tranquila y…
$1,42M
