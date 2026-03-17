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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Croacia

Opcina Kostrena
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9 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 5 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 202 m²
Número de plantas 1
Luxury House for Rent – 202 m² on a 1,060 m² Plot with Pool and Auxiliary Building A luxurio…
$5,171
por mes
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Casa 4 habitaciones en Opcina Moscenicka Draga, Croacia
Casa 4 habitaciones
Opcina Moscenicka Draga, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 219 m²
Número de plantas 2
Ubicado en una zona tranquila de Mošćenička Draga, esta villa de nueva construcción ofrece p…
$5,171
por mes
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Casa 4 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
We are mediating the long-term rental of an exclusive, brand-new villa with a pool, fully eq…
$3,448
por mes
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Casa 4 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
En una zona tranquila y muy codiciada de Kostrena, en la zona de Žuknica, se puede alquilar …
$4,942
por mes
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Casa 6 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 6 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 350 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 2343
$5,746
por mes
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Casa 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 1
In our offer, we have a semi-detached villa for long-term rent in a newly built property wit…
$3,448
por mes
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Casa 8 habitaciones en Pobri, Croacia
Casa 8 habitaciones
Pobri, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 430 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 2344
$5,171
por mes
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Casa 4 habitaciones en Veprinac, Croacia
Casa 4 habitaciones
Veprinac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Veprinac, a charming house with a special layout with a heated pool and a beautiful panorami…
$4,022
por mes
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Casa 4 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 1
A spacious family home for rent in Kostrena, located in a quiet, well-maintained neighborhoo…
$4,022
por mes
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