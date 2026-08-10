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Villas con piscina en venta en Primorje Gorski Kotar County, Croacia

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En Kremenići, en el municipio de Malinska en la isla de Krk, estamos vendiendo una hermosa v…
$888,039
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Villa 4 habitaciones en Barbat, Croacia
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Una oportunidad excepcional en la isla de Rab, Croacia – Presentamos una notable casa situad…
$764,636
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Villa en Lovran, Croacia
Villa
Lovran, Croacia
Área 482 m²
Descubra una joya escondida en la encantadora ciudad de Lovran, Opatija, Croacia, una lujosa…
$2,13M
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