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Casas en Venta en Bashkia Vlore, Albania

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153 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
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Adosado Adosado 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 388 m²
Número de plantas 1
Casa privada en venta en Vlore, Riviera Albanesa - Cerca de la playa, propiedad para inversi…
$322,878
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Casa 3 habitaciones en Panaje, Albania
Casa 3 habitaciones
Panaje, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
🏡 CASA PRIVADA DE VENTA EN PANAJA, VLORA.💰 PRECIO: 45.000 EURO / TOTAL📐 Detalles de la propi…
$51,775
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
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Bashkia Vlore, Albania
$249,670
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Villa 7 habitaciones en Kanine, Albania
Villa 7 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Villa con jardín privado en venta en Kanina, Vlora, Riviera albanesa. Situada en las colinas…
$345,941
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
En el corazón de Vlora, Albania, este hermoso apartamento de 2+1 está a la venta en el codic…
$237,767
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Adosado Adosado en Bashkia Vlore, Albania
Adosado Adosado
Bashkia Vlore, Albania
Apartamento en alquiler 1 + 1 en el paseo marítimo Vlore. La entrada está amueblada con toda…
$523
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
Área 992 m²
Villa 4 pisos en venta dividido en 8 apartamentos tipo 2+1. Situado en Vlora, a solo 7 minut…
$1,75M
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Villa en Orikum, Albania
Villa
Orikum, Albania
Área 337 m²
Número de plantas 2
🏡 2-STOREY BUILDING FOR SALE IN ORIKUM, VLORA💰 PRECIO: 400.000 EURO📐 Detalles de la propieda…
$465,472
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Área 2 000 m²
Se ofrece una elegante villa en venta y alquiler, situada en una parcela de 2000m2, con área…
$1,42M
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
Área 444 m²
Oportunidades de inversión Villa en Vlorë, Lungo Mare – segunda línea. Villa/construcción in…
$658,304
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
Área 111 m²
Descubra esta encantadora casa privada en Vlora, perfectamente situada cerca del mar y el ce…
$224,086
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Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Una rara oportunidad para invertir en una lujosa propiedad junto al mar en Radhimë, Vlorë, d…
$215,284
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
Área 150 m²
A private house is for sale at the entrance of the beautiful city of Vlora, in a strategic a…
$259,457
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Adosado Adosado en Bashkia Vlore, Albania
Adosado Adosado
Bashkia Vlore, Albania
El apartamento está situado en la iglesia ortodoxa. Los espacios son grandes, todas las habi…
$697
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Casa 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Casa 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
🏡 PRIVATE HOUSE FOR SALE IN KUZUM BABA, VLORA. 💶 Total price: €140,000 📐 Land area: 500 …
$161,015
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Dúplex 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Presentamos la residencia más reciente en la ciudad de Vlorë, “Altera Residence”, un proyect…
$461,330
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Casa 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Casa 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
🆕🏘 Para la venta o la casa primitiva en Çole, VLORA.💸 Precio de venta: 100.000 Euro/Total💸 P…
$116,748
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
Área 1 050 m²
Villa for sale near Regina City with sea view. Villa is 7 min away the main street but in th…
$772,028
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Casa 4 habitaciones en Sherishte, Albania
Casa 4 habitaciones
Sherishte, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 000 m²
Número de plantas 2
Casa de dos plantas con patio privado en venta en Vlore, Albania. ¿Cansado del ajetreo de la…
$294,825
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Dúplex 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Dúplex nuevo en venta en Vlorë, Albania. Ubicado en una posición privilegiada, en una de las…
$146,210
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Villa en Kanine, Albania
Villa
Kanine, Albania
Área 210 m²
Número de plantas 2
✅ Precio: 180.000 Euros✅ Ubicación: Detrás del castillo de Kanine, Vlore✅ Superficie de cons…
$211,398
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Casa en Panaje, Albania
Casa
Panaje, Albania
Área 90 m²
🏡 CASA PRIVADA DE VENTA EN PANAJA, VLORA.💰 PRECIO: 40.000 EURO / TOTAL📐 Detalles de la propi…
$45,669
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
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Área 407 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
$1,10M
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$301,982
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Adosado Adosado 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 2
Casa privada en venta en Lungomare, Vlora, Riviera Albanesa. ¿Lungomare es tu zona favorita …
$320,058
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Casa 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Casa 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 103 m²
En una de las zonas más tranquilas con alto potencial de desarrollo en la ciudad de Vlora, s…
$232,340
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Casa en Shushice, Albania
Casa
Shushice, Albania
Área 120 m²
Looking for a quiet retreat near the coast? This charming private house is located just 10 k…
$165,116
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Casa 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Casa 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Casa privada con terreno en venta en Old Beach, Vlora, en una de las zonas de desarrollo más…
$171,385
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Tipos de propiedades en Bashkia Vlore

villas
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Vlore, Albania

con Garaje
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