Casas en Venta en Bashkia Rrogozhine, Albania

2 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Lekaj, Albania
Villa 7 habitaciones
Lekaj, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 2
Casa privada en venta en Shkozet, Durres. La casa está ubicada en uno de los barrios más tr…
$158,297
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Casa 3 habitaciones en Kryevidh, Albania
Casa 3 habitaciones
Kryevidh, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 517 m²
Número de plantas 2
Exclusive Villa for sale in "Orange Privè Rezidence" in the heart of Spille, 600 m from the …
Precio en demanda
Parámetros de las propiedades en Bashkia Rrogozhine, Albania

