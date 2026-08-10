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Casas en Venta en Tirana, Albania

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24 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 8 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 456 m²
Número de plantas 3
🏡 Villas individuales de 3 pisos con abundantes patios en Tirana para la venta!Esta mansión …
$1,04M
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Villa 10 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 10 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 491 m²
Número de plantas 3
VILLA FOR SALE IN TIRANA NEAR THE LAKE.   Villa for sale in the "Komuna e Parisit" are…
Precio en demanda
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Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Piso 10/12
A unique duplex apartment is offered for sale, positioned on the top two floors of one of th…
$582,354
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Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 7
Duplex apartment for sale on Bajram Curri Boulevard. The apartment is located in a new build…
$133,941
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Dúplex en Tirana Municipality, Albania
Dúplex
Tirana Municipality, Albania
Área 178 m²
Apartamento dúplex en venta en una de las zonas más buscadas de Tirana, cerca del lago artif…
$484,740
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Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 195 m²
Número de plantas 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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Villa 11 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 11 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 11
Dormitorios 11
Área 393 m²
La villa se vende en la zona de Paris Comun, junto al complejo KlKA 2.Página de construcción…
$777,805
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Villa 6 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 6 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 403 m²
Piso 1/2
Olive Park Residences is characterized by a modern architecture, clean and readable lines, s…
$928,968
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Villa 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 1
Se ofrece a la venta en la zona de Dringer, en una de las residencias más deseadas, con una …
$731,741
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Villa 8 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 8 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 800 m²
Número de plantas 4
4-storey villa in Ali Dem for sale! In the Ali Demi area, very close to the Mangalem comple…
$1,75M
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Casa en Tirana Municipality, Albania
Casa
Tirana Municipality, Albania
Una propiedad en venta en Tirana, consta de terreno de 80m cuadrados, planta baja - local co…
$284,411
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International real estate agency Habita
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Dúplex 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
Piso 10/10
We have a 3+1+3 typology duplex for sale located at Willson Square, Block. Information abou…
$1,51M
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Villa 11 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 11 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 11
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 3
Área 393 m²
Piso 3/3
Villa for sale in the area of the Paris Municipality, next to the KIKA 2 complex. Construct…
$897,489
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Villa 9 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 9 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 321 m²
Piso 3/3
Esta villa de tres pisos se encuentra en la zona de Selita de Tirana y ofrece abundante espa…
$205,890
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Casa 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Casa 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 1/1
! BARGAIN! Casa privada de 1 plantas en venta en la zona de Villa Germane, str. Fuat Toptani…
$145,589
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Adosado Adosado en Tirana Municipality, Albania
Adosado Adosado
Tirana Municipality, Albania
Tres pisos de construcción, en realidad planta baja se alquila y los dos pisos superiores se…
$2,09M
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Dúplex 5 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 5 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 1/2
Se ofrece un apartamento dúplex con una superficie total de 118 m2 en venta, situado en Rrug…
$163,986
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Casa en Tirana Municipality, Albania
Casa
Tirana Municipality, Albania
$341,293
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Villa 9 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 9 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Piso 3/3
Situado en la cima de una colina, rodeado de vegetación y carreteras asfaltadas, ofrecemos e…
$400,341
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Villa 8 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa 8 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Piso 3/3
The villa is organized as follows: 1st floor furnished. 107 m2. Living room, 1 bedroom, 1 b…
$291,584
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Dúplex 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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Casa en Tirana Municipality, Albania
Casa
Tirana Municipality, Albania
Área 102 m²
✅ Precio: 378.000 Euro✅ Ubicación: "Haki Stermilli" Street, Kombinat, Tirana✅ Superficie ter…
$434,091
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Casa 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Casa 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Número de plantas 2
Venta es una casa de renovación con una superficie de 89,3 metros cuadrados con una parcela …
$171,200
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CACTUS | Real Estate
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Casa en Tirana Municipality, Albania
Casa
Tirana Municipality, Albania
Área 89 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa sin terminar de 89,3 m2 con una parcela de 141 m2, ubicada en la ciudad de…
$156,561
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CACTUS | Real Estate
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