Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Shijak
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Bashkia Shijak, Albania

Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Maminas, Albania
Casa 3 habitaciones
Maminas, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 500 m²
Número de plantas 1
For Sale: Single-floor House in Maminas area (Maminas), Durrës — fully furnished, plot 500 m…
$214,911
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Casa 3 habitaciones en Maminas, Albania
Casa 3 habitaciones
Maminas, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 500 m²
Casa de una planta en venta en Maminas, Durres, espaciosa y a un precio atractivo.• Superfic…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Casa 3 habitaciones en Maminas, Albania
Casa 3 habitaciones
Maminas, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 500 m²
Número de plantas 1
La casa privada está ubicada entre Durres y Tirana, no lejos de la autopista en un pueblo ll…
$242,812
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bashkia Shijak, Albania

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir