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Casas en Venta en Northern Albania, Albania

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Bashkia Durres
254
Bashkia Shijak
13
Xhafzotaj
6
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162 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Número de plantas 2
Villas individuales en la Marina Turquesa en venta!En una de las residencias costeras más ex…
$599,631
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Villa 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 3
🏡 2-STORY VILLA + ATTIC PARA LA VENTA TERRITORIO HEKURUDHA BEACH, DURREXS 🌊📍 Ubicación: Heku…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
¡Me condenaré!El complejo Turquoise Marina se encuentra en la zona del Golfo de Lalezi, que …
$339,022
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LDV InvestLDV Invest
Casa 5 habitaciones en Ishem, Albania
Casa 5 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Piso 3/3
Involucrarse en belleza interminable y abrazar una vida junto al mar en La Demora.Vivir una …
$426,911
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Villa 3 habitaciones en Ishem, Albania
Villa 3 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 1/5
Villa for sale at Turquoise Marina Physical area 108m2 Veranda area 11m2 Yard area 90.34m2 T…
$319,135
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 291 m²
Número de plantas 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$850,237
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Casa 6 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Piso 1
La villa se encuentra en Spitalle en Durres. La propiedad tiene una superficie de 500m2 y un…
$288,037
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Casa 8 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 8 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Villa con vista al mar en Golem DurresVilla en venta, 3 plantas, 2 garajes (2 habitaciones s…
$285,432
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 171 m²
Número de plantas 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under cons…
$768,708
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Investment Realty Group
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Villa 6 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 518 m²
Número de plantas 3
For Sale: 3-storey Villa in Lagjja 17 area (Lagjja 17), Durrës — separate entrances on each …
$313,653
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Century 21 Eon
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Villa 12 habitaciones en Condado de Durrës, Albania
Villa 12 habitaciones
Condado de Durrës, Albania
Habitaciones 12
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 910 m²
Número de plantas 3
¡Exclusivo! Villa de lujo en venta en Iliria Modern Beach con spa, techo y piscina – Premium…
$4,59M
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Century 21 Oksford
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Villa 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 154 m²
Número de plantas 1
🏡 CASA PRIVADA PARA VENTA CENTRO DE CIUDAD DE NEAR📍 Situado detrás de la Prefectura, en la c…
$138,231
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REMIX REAL ESTATE
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Casa 5 habitaciones en Ishem, Albania
Casa 5 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 711 m²
Número de plantas 2
Estamos vendiendo una villa individual con piscina, en la residencia "San Pietro"!Una propie…
$1,32M
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Casa 4 habitaciones en Ishem, Albania
Casa 4 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
La villa se encuentra en la segunda línea del Complejo Turístico Lura 3. Tiene una superfici…
$771,940
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AFS Real Estate Management
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Casa 6 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 420 m²
Número de plantas 2
Una casa de dos pisos en el estadio de Durres está a la venta. La superficie total es de 420…
$428,238
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CACTUS | Real Estate
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 263 m²
Piso 2/2
"DIAMOND HILL RESIDENCE" is located on the hill of Durrës Currilove, it offers stunning view…
$640,590
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Investment Realty Group
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Casa 6 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 6 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 410 m²
Número de plantas 3
Villas con 3 plantas en Sukth, por la carretera secundaria Durrës-Tiranë y a sólo 30 metros …
$336,520
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AFS Real Estate Management
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Casa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 234 m²
La casa está situada en el centro de Durres cerca de la Corte y a sólo 10 metros de la carre…
$414,774
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AFS Real Estate Management
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Casa 10 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 10 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Número de plantas 3
La villa se encuentra en la zona de Arapaj. Consta de 3 plantas; actualmente, el segundo pis…
$460,766
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 2
Villas individuales en Turquoise Marina en venta!Moderna villa tipo T3 en venta, parte de la…
$484,317
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Villa en Ishem, Albania
Villa
Ishem, Albania
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International real estate agency Habita
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Villa 4 habitaciones en Ishem, Albania
Villa 4 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 679 m²
Número de plantas 2
Estamos vendiendo una villa individual con un patio, en el Complejo "Marina Turquesa".Turquo…
$1,47M
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 291 m²
Número de plantas 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 291.4m2, of wh…
$935,261
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Casa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 1/1
La propiedad se encuentra en Koder Arapaj, Durres, muy cerca de la carretera principal cerca…
$213,175
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
OPPORTUNITY - Villas for sale at Turquoise Marina - Lalëzit Bay! The Turquoise Marina compl…
$297,001
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Casa 8 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Casa 8 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Número de plantas 2
En venta es una parcela de carretera con una superficie de 1495 m2, es una muy buena oportun…
$271,146
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Casa en Bashkia Durres, Albania
Casa
Bashkia Durres, Albania
Área 223 m²
Número de plantas 3
El objeto está al borde de la principal calle Christo Sotiri, frente al estadio en Durres. L…
$417,615
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Casa 3 habitaciones en Maminas, Albania
Casa 3 habitaciones
Maminas, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 500 m²
Número de plantas 1
For Sale: Single-Storey House in Maminas, Durrës 💶 Price: €185,000 📐 Land area: 500 m² …
$215,442
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Century 21 Eon
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Villa en Bashkia Durres, Albania
Villa
Bashkia Durres, Albania
Área 792 m²
Número de plantas 6
El edificio está situado en el Hospital Durres, tiene una huella de construcción de 138 m2 y…
$378,064
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AFS Real Estate Management
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 512 m²
Número de plantas 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 511.71m2, of w…
$1,61M
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