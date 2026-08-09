Casas en Venta en Southern Albania, Albania

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Saranda
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Orikum
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Vlora
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145 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Panaje, Albania
Casa 3 habitaciones
Panaje, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
🏡 CASA PRIVADA DE VENTA EN PANAJA, VLORA.💰 PRECIO: 45.000 EURO / TOTAL📐 Detalles de la propi…
$51,775
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
$184,920
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
$249,670
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TekceTekce
Villa 7 habitaciones en Kanine, Albania
Villa 7 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Villa con jardín privado en venta en Kanina, Vlora, Riviera albanesa. Situada en las colinas…
$345,941
VAT
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
$228,936
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
En el corazón de Vlora, Albania, este hermoso apartamento de 2+1 está a la venta en el codic…
$237,767
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Adosado Adosado en Bashkia Vlore, Albania
Adosado Adosado
Bashkia Vlore, Albania
Apartamento en alquiler 1 + 1 en el paseo marítimo Vlore. La entrada está amueblada con toda…
$523
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
Área 992 m²
Villa 4 pisos en venta dividido en 8 apartamentos tipo 2+1. Situado en Vlora, a solo 7 minut…
$1,75M
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
Área 444 m²
Oportunidades de inversión Villa en Vlorë, Lungo Mare – segunda línea. Villa/construcción in…
$658,304
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
Área 111 m²
Descubra esta encantadora casa privada en Vlora, perfectamente situada cerca del mar y el ce…
$224,086
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Casa en Vunoi, Albania
Casa
Vunoi, Albania
Área 73 m²
Número de plantas 2
Antique house in Vuno for sale! The village of Vuno is built in the shape of an amphitheate…
$347,219
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Villa 5 habitaciones en Cuke, Albania
Villa 5 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en pequeño pueblo turístico en Saranda,AlbaniaVilla está en primera línea con…
$1,02M
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Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Una rara oportunidad para invertir en una lujosa propiedad junto al mar en Radhimë, Vlorë, d…
$215,284
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Adosado Adosado en Bashkia Vlore, Albania
Adosado Adosado
Bashkia Vlore, Albania
El apartamento está situado en la iglesia ortodoxa. Los espacios son grandes, todas las habi…
$697
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Dúplex 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Presentamos la residencia más reciente en la ciudad de Vlorë, “Altera Residence”, un proyect…
$461,330
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Dúplex 2 habitaciones en Gjilek, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 3
Tenemos Duplex 2+1+2 en venta en la residencia élite Sun Palace Vlora, uno de los destinos m…
$882,698
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Adosado Adosado en Libonik, Albania
Adosado Adosado
Libonik, Albania
Una nueva casa, no terminada con acceso directo en la carretera principal
$127,762
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
Área 1 050 m²
Villa for sale near Regina City with sea view. Villa is 7 min away the main street but in th…
$772,028
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Villa en Kanine, Albania
Villa
Kanine, Albania
Área 210 m²
Número de plantas 2
✅ Precio: 180.000 Euros✅ Ubicación: Detrás del castillo de Kanine, Vlore✅ Superficie de cons…
$211,398
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Casa 3 habitaciones en Drimadhe, Albania
Casa 3 habitaciones
Drimadhe, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
En uno de los destinos más buscados de la Riviera albanesa, se ofrece una lujosa villa para …
$1,98M
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AFS Real Estate Management
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Villa 5 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa 5 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 407 m²
La villa se encuentra en una de las zonas más buscadas de la costa albanesa. Situado en Uji …
$1,10M
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Villa en Bashkia Vlore, Albania
Villa
Bashkia Vlore, Albania
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$301,982
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Adosado Adosado 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 2
Casa privada en venta en Lungomare, Vlora, Riviera Albanesa. ¿Lungomare es tu zona favorita …
$320,058
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Albania Property Group
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Casa 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Casa 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
En una de las zonas más tranquilas con alto potencial de desarrollo en la ciudad de Vlora, s…
$232,340
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Casa en Shushice, Albania
Casa
Shushice, Albania
Área 120 m²
Looking for a quiet retreat near the coast? This charming private house is located just 10 k…
$165,116
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Casa en Bashkia Vlore, Albania
Casa
Bashkia Vlore, Albania
Área 305 m²
La villa se encuentra alta en las montañas, el destino final en la carreteraBonita vista muy…
$246,589
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Casa en Orikum, Albania
Casa
Orikum, Albania
Área 383 m²
Villa de tres plantas en venta situada en Orikum, en una zona tranquila a sólo 5 minutos del…
$471,761
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Dúplex 3 habitaciones en Gjilek, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Piso 3
Tenemos Duplex 3+1+2 en venta en la residencia élite Sun Palace Vlore, uno de los destinos m…
$965,455
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Future Home Invest
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Casa 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Casa 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 144 m²
🆕🏡 CASA PRIVADA + LANDA EN EL CENTRO DE PUS MEZIN, VLORA🏷 Precio: 92.000 Euro/Total📍 Ubicaci…
$107,023
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DES Real Estate
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Casa 6 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Casa 6 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Número de plantas 2
La casa 4+2 está en venta en la zona de Lagja E Vjetër Muradie de la ciudad de Vlore. La cas…
$234,034
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CACTUS | Real Estate
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Tipos de propiedades en Southern Albania

villas
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