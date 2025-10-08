Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Himare, Albania

Villa 4 habitaciones en Palase, Albania
Villa 4 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 198 m²
Piso 2/2
The villa is located in one of the best residences on the entire Albanian coast. The favorab…
$1,11M
Villa 4 habitaciones en Himare, Albania
Villa 4 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
"Green Coast Resort & Residences" has a strong approach with nature, respecting the ecosyste…
$1,28M
Dúplex 3 habitaciones en Qeparo, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Qeparo, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 93 m²
Piso 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
Casa 3 habitaciones en Vunoi, Albania
Casa 3 habitaciones
Vunoi, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso 2/2
Vunoi is a village positioned south of the city of Vlora, on the coast of the Ionian Sea, wi…
$698,825
Villa 5 habitaciones en Qeparo i Siperm, Albania
Villa 5 habitaciones
Qeparo i Siperm, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 3
In Qeparo, in a highly sought-after area for the tranquility and beauty it offers, a villa i…
$640,590
Villa 4 habitaciones en Drimadhe, Albania
Villa 4 habitaciones
Drimadhe, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso 1/2
In one of the most exclusive destinations in southern Albania, at San Nicolas Resort & Resid…
$1,43M
Villa 2 habitaciones en Jale, Albania
Villa 2 habitaciones
Jale, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 229 m²
Piso 3/3
Shirtet 3-storey villa on the first line of the Folie Village Residence! It is organized in …
$943,414
Dúplex 2 habitaciones en Palase, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Piso 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
Villa 2 habitaciones en Jale, Albania
Villa 2 habitaciones
Jale, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 229 m²
Piso 3/3
Shirtet 3-storey villa on the first line of the Folie Village Residence! It is organized in …
$943,414
Casa en Vunoi, Albania
Casa
Vunoi, Albania
Área 73 m²
Número de plantas 2
Shtëpi antike në Vuno për shitje! Fshati i Vunoit është ndërtuar në formën e një amfiteatri…
$349,413
Villa 4 habitaciones en Palase, Albania
Villa 4 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 282 m²
Número de plantas 4
Dhërmi, one of the most sought-after and luxurious destinations on the Albanian coast Near t…
$1,46M
Villa 2 habitaciones en Palase, Albania
Villa 2 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Piso 2/2
We are selling a 2-story villa with a swimming pool in Dhermi. The construction area is 139.…
$1,05M
Villa 6 habitaciones en Gjilek, Albania
Villa 6 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
VILLAS INDIVIDUALES EN COSTA VERDE 2 PUEBLO Situada en la costa blanca de Palasa, Costa V…
$1,28M
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Himare, Albania
Villa 3 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
La villa en la Costa Verde, Palasa, ofrece una gran mezcla de lujo y naturaleza, con increíb…
$1,02M
Villa 5 habitaciones en Dhermi, Albania
Villa 5 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 393 m²
Número de plantas 3
Villas en venta en "Borgo Bello" Residencia, Drimadhes: Tu paraíso costeroOfrecemos para la …
$920,218
Villa 3 habitaciones en Gjilek, Albania
Villa 3 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 2
La villa en la Costa Verde, Palasa, ofrece una gran mezcla de lujo y naturaleza, con increíb…
$1,47M
Villa 4 habitaciones en Palase, Albania
Villa 4 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 2
Situado en la orilla blanca de Palasa, Green Coast está diseñado para conectarse naturalment…
$1,16M
Villa 4 habitaciones en Palase, Albania
Villa 4 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 233 m²
Número de plantas 2
Villa de dos pisos con piscina en Dhermi: Tu hogar de sueños por el marEstamos ofreciendo a …
$811,957
Villa 2 habitaciones en Gjilek, Albania
Villa 2 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
VENTA VILLA EN COSTA VERDE, PALACIO La villa en Costa Verde, Palas, ofrece una gran dosis…
$811,194
Villa 7 habitaciones en Palase, Albania
Villa 7 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 317 m²
VENTA VILLA EN COSTA VERDE, PALACIO La villa en Costa Verde, Palas, ofrece una gran dosis d…
$1,02M
Villa 7 habitaciones en Himare, Albania
Villa 7 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 595 m²
Número de plantas 3
🏡 LUXURY VILLA PARA LA VENTA – GREEN COAST 2, PALASE, ALBANIA💶 Precio: €1,775,254📍 Ubicación…
$2,06M
Villa en Dhermi, Albania
Villa
Dhermi, Albania
Área 259 m²
Villa de lujo con piscina en Drimadhes, Dhermi: Su Ideal Seaside HomeDescubra una oportunida…
$757,827
Villa 4 habitaciones en Gjilek, Albania
Villa 4 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 2
🌊🚤 VILLA 2-STOREY PARA VENTA EN GRAN COAST, PALASA – MAGNIFICENT SEA VIEWS.🌅 Se ofrece una v…
$1,16M
Villa 4 habitaciones en Himare, Albania
Villa 4 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 206 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo en Costa Verde, Palasa: Una inversión exclusiva en el corazón de la Riviera al…
$2,71M
Villa 4 habitaciones en Himare, Albania
Villa 4 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 197 m²
Situado en la costa blanca de Palasa, Green Coast está diseñado para conectarse naturalmente…
$1,53M
Villa 4 habitaciones en Himare, Albania
Villa 4 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
✅ Precio: 1.200,000 Euro✅ Ubicación: Costa Verde, Palasa✅ Área Godina: 180m2✅ Superficie de …
$1,25M
Villa 3 habitaciones en Himare, Albania
Villa 3 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Número de plantas 2
El Big Twin Villa en Costa Verde, Palasa, ofrece una maravillosa combinación de lujo y natur…
$1,66M
Villa 8 habitaciones en Gjilek, Albania
Villa 8 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 3
🏡 LUXURY VILLA PARA LA VENTA – GREEN COAST 2, PALASE, ALBANIA💶 Precio: €1,775,254📍 Ubicación…
$2,03M
Villa 3 habitaciones en Gjilek, Albania
Villa 3 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Número de plantas 2
La villa en la Costa Verde 1, Palasa, ofrece una gran mezcla de lujo y naturaleza, con incre…
$1,47M
