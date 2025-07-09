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Complejo residencial STATUS HOUSE

Batumi, Georgia
de
$35,952
de
$108,260/m²
;
6
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ID: 36744
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/5/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi
  • Dirección
    Adlia Street, 5

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    18

Sobre el complejo

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Status House es un moderno complejo residencial en la zona de New Boulevard Batumi, a solo 270 metros del mar y el paseo marítimo. El complejo combina arquitectura elegante, vistas panorámicas, confort y atractivo de alta inversión.

Las ventajas del complejo:
• 270 metros al mar
• Ventanas panorámicas y hermosas vistas
• Disposiciones modernas
• Techos altos
• Territorio cerrado y seguridad 24 horas
• Servicio de conserjería y salas de diseño
• Deportes y parques infantiles
• Un patio bien mantenido y estacionamiento de bicicletas
• elevadores de alta velocidad
• Infraestructura desarrollada cerca
• 5 minutos a pie del parque y paseo marítimo
• Excelente opción para vivir e invertir

Ubicación.

El complejo está situado en la calle Adlia, junto a New Boulevard, Metro City, restaurantes, parques y la playa. La comodidad y la proximidad del aeropuerto hacen que la ubicación sea especialmente cómoda tanto para vivir como para alquilar.

Sobre el complejo

El complejo residencial de 18 plantas está hecho de acuerdo con las tecnologías modernas utilizando materiales de alta calidad. Acristalamiento panorámico, grupos de entrada de diseño e infraestructura reflexiva crean un ambiente cómodo para vivir y relajarse.

Apartamentos

El complejo cuenta con estudios, apartamentos con 1, 2 o más dormitorios con una superficie de 29 a 85 m2 con balcones y diseños europeos modernos.

Lot NP029RM

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

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