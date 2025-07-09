Complejo residencial Marina Club

Marina Club - complejo residencial premium
Un proyecto moderno desarrollado por arquitectos y diseñadores líderes en asociación con Wyndham Hotels & Resorts.
El complejo forma una nueva calidad del entorno urbano y encaja perfectamente en el ritmo de la ciudad moderna.
🏢 Arquitectura y Concepción
- 3 bloques de vivienda
- 16 y 18 pisos
Un solo podio con infraestructura interna
- superficie total del complejo - 105 000 m2
📊 potencial de inversión
- El 94% de los objetos fueron implementados
Alta demanda de bienes raíces
número limitado de lotes disponibles
🏠 Apartamento
Áreas: 28 a 110 m2
Costo: $40.000 a $262.000
📅 Situación del proyecto
Inicio de la construcción: 2022
Finalización de la construcción: 2025
El complejo está listo
Lot NP019RM