  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Complejo residencial Marina Club

Complejo residencial Marina Club

Batumi, Georgia
de
$82,500
de
$1,500/m²
;
5
Dejar una solicitud
ID: 36533
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi
  • Dirección
    Lech and Maria Kaczynski Street, 17 a 19

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    18

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Marina Club - complejo residencial premium

Un proyecto moderno desarrollado por arquitectos y diseñadores líderes en asociación con Wyndham Hotels & Resorts.

El complejo forma una nueva calidad del entorno urbano y encaja perfectamente en el ritmo de la ciudad moderna.

🏢 Arquitectura y Concepción

- 3 bloques de vivienda
- 16 y 18 pisos
Un solo podio con infraestructura interna
- superficie total del complejo - 105 000 m2

📊 potencial de inversión

- El 94% de los objetos fueron implementados
Alta demanda de bienes raíces
número limitado de lotes disponibles

🏠 Apartamento

Áreas: 28 a 110 m2
Costo: $40.000 a $262.000

📅 Situación del proyecto

Inicio de la construcción: 2022
Finalización de la construcción: 2025
El complejo está listo

Lot NP019RM

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Waterfront Tbilisi
Tiflis, Georgia
de
$115,000
VAT
Edificio de apartamentos Archi Isani
Tiflis, Georgia
de
$1,500
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Batumi, Georgia
de
$161,000
Complejo residencial Best Western Batumi
Batumi, Georgia
de
$53,500
Apart - hotel Queen Residence
Batumi, Georgia
de
$57,000
Está viendo
Complejo residencial Marina Club
Batumi, Georgia
de
$82,500
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Grin Kejp
Complejo residencial Grin Kejp
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Número de plantas 10
Área 32–72 m²
24 objetos inmobiliarios 24
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.5 – 49.6
40,000 – 89,280
Apartamentos 2 habitaciones
62.0 – 72.1
67,720 – 79,310
Desarrollador
Green Cape
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Green Cape
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos Archi Alley
Edificio de apartamentos Archi Alley
Edificio de apartamentos Archi Alley
Edificio de apartamentos Archi Alley
Edificio de apartamentos Archi Alley
Tiflis, Georgia
de
$54,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
he complex Archi Alley is located on the 14th km of Aghmashenebeli alley, near the Olympic pool, in the vicinity of the US Embassy. The complex includes 12,000 sq.m. green yard with sports and children playgrounds. The architecture of Archi Alley is aesthetic and refined, it provides the op…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Archi Isani
Edificio de apartamentos Archi Isani
Edificio de apartamentos Archi Isani
Edificio de apartamentos Archi Isani
Edificio de apartamentos Archi Isani
Edificio de apartamentos Archi Isani
Tiflis, Georgia
de
$1,500
Número de plantas 26
Área 50–94 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Information about the project Archi Isani in Tbilisi is a modern high-class project, aimed at those who value comfort. Where is the complex located? The building is located in the Isani district on Navtlugi street in Tbilisi. It is about 500 meters away from the Isani metro station …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0 – 62.5
89,000 – 115,000
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
168,000
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones