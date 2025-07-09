Complejo residencial Marina Club

Marina Club - complejo residencial premium

Un proyecto moderno desarrollado por arquitectos y diseñadores líderes en asociación con Wyndham Hotels & Resorts.

El complejo forma una nueva calidad del entorno urbano y encaja perfectamente en el ritmo de la ciudad moderna.

🏢 Arquitectura y Concepción

- 3 bloques de vivienda

- 16 y 18 pisos

Un solo podio con infraestructura interna

- superficie total del complejo - 105 000 m2

📊 potencial de inversión

- El 94% de los objetos fueron implementados

Alta demanda de bienes raíces

número limitado de lotes disponibles

🏠 Apartamento

Áreas: 28 a 110 m2

Costo: $40.000 a $262.000

📅 Situación del proyecto

Inicio de la construcción: 2022

Finalización de la construcción: 2025

El complejo está listo

Lot NP019RM