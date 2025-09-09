  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Hütte Family house of 147m2, Gornja Gorica

Hütte Family house of 147m2, Gornja Gorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$305,139
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28800
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
A family house of 147m2 in Gornja Gorica is for sale. It is located near the highway Nikšić - Podgorica. It consists of three separate units that can be easily connected. The structure consists of four bedrooms with three bathrooms. In front of the house is a cultivated yard that is completely fenced. The gate is remotely locked.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645,486
Hütte Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,526
Hütte Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,347
Hütte Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$152,569
Hütte House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$528,125
Sie sehen gerade
Hütte Family house of 147m2, Gornja Gorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$305,139
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hütte Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Hütte Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Hütte Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Hütte Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Hütte Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Hütte Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Hütte Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$528,125
JEDINSTVENA PRILIKA 🌊 Na najljepšoj lokaciji u Herceg Novom, u Njegoševoj ulici, prodaje se kuća od 100m2 i apartman od 30m2. Stan ima dvije terase i dvorište od 375m2 kao i jaccuzi za osam osoba. U sklopu cijene su uključena i dva parking mjesta u Zoni 1
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Hütte House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Hütte House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Hütte House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Hütte House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Alle anzeigen Hütte House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Hütte House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,347
A luxuriously furnished house for rent, covering an area of 360m2, located in Gorica C. Layout: Basement: office, laundry room, toilet, and garage with one parking space. Ground floor: entrance hallway, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, terrace, and toilet. First floor: en…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Hütte Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 72m2, na Starom aerodromu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa.   Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Nalazi se n…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen