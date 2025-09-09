  1. Realting.com
  Hütte Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Hütte Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,347
;
10
ID: 28570
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

English English
Na odlicnoj lokaciji u Tolosima, izdajemo lijepo opremljenu kuću površine 330m², koja se nalazi na kultivisanom placu od 1000m². Idealna je za sve koji žele udoban i miran život, uz blizinu svih potrebnih sadržaja. Karakteristike nekretnine: Površina kuće: 330m² Površina placa: 1000m² Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, 4 spavaće sobe, prostrano kupatilo i 2 toaleta. Terase: 3 terase sa prelijepim pogledom. Dodatni prostori: 2 garaze, podrum. Letnjikovac: Površina 45m², savršen za opuštanje i druženja. Kapija: Daljinsko otvaranje za lakši pristup. Ostale karakteristike: Sistem za navodnjavanje, uredno održavan plac. Kuća je idealna za porodice ili ljude koji žele uživati u mirnom okruženju, sa svim pogodnostima modernog života. Prostrano dvorište, odlična lokacija i kvalitetna izgradnja čine ovu nekretninu savršenim izborom za vaš novi dom. Izdaje se na duzi vremenski period (minimum dvije godine), uz obavezan depozit u visini kirije! 

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Realting.com
Gehen
