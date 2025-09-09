  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Hütte Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj

Hütte Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$152,569
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28796
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Two houses for sale on Ada Bojana. The large house has 125 square meters, and the small one has 65 square meters. Terraces are not included in that square footage. The price of a large house is 80,000 EUR, while the price of a small house is 50,000 EUR.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hütte Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,526
Hütte Charming country house of 128m2, Lekići
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,643
Hütte Family house with sea view, Sutomore - Brca
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$146,701
Hütte Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$164,306
Hütte Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$645,486
Sie sehen gerade
Hütte Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$152,569
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$533,993
Na prodaju kuća površine 200 m2, u Donjim Kokotima, sagrađena na placu od 1200 m2. Kuća ima četiri spavaće sobe. Prodaje se namještena. Pored kuće nalazi se ljetnjikovac površine 40 m2,  a u dvorištu je bazen 8 x 4 m. Dvorište je ograđeno , a u njemu se nalazi parking prostor za 6 do 8 automobila
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Hütte House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Hütte House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Hütte House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Hütte House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Hütte House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Hütte House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$528,125
UNIQUE OPPORTUNITY? In the most beautiful location in Herceg Novi, in Njegoševa street, an apartment of 100m2 and an apartment of 30m2 are for sale. The apartment has two terraces and a yard of 375 m2, as well as a jacuzzi for eight people
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$152,569
Prodaje se kuca, povrsine 200m2, na 300m2 placa, u Motickom Gaju, na Zabljaku. Struktura: dnevni boravak, 4 spavace sobe, 4 kupatila, prostorija pogodna za instalaciju opreme za grijanje i graza. Enterijer kuce je u sivoj fazi, sto pruža buducem vlasniku potpunu slobodu u opremanju prostor…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen