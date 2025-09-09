  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Gewerbeimmobilien Commercial space of 151m2, Blok IX

Gewerbeimmobilien Commercial space of 151m2, Blok IX

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$221,813
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28770
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
The space consists of a ground floor of 61m2 and a basement of 90m2. Equipped for office needs, interior design salon, children's playroom, beauty salon, hair salon, casino, betting shop, pharmacy. The space has two entrances, one from the north and the other from the south. The main entrance and the storefront, which has a glass surface of 10m2, overlook Slovacka Street (new Dalmatincka). The space includes: a small warehouse, a kitchen and a toilet. A parking space with a ramp is behind the building.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Handel Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$12
Handel Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$939
Handel Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$16
Handel Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$19
Handel Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$11,736
Sie sehen gerade
Gewerbeimmobilien Commercial space of 151m2, Blok IX
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$221,813
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Alle anzeigen Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Handel Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,995
Business space of 120m2 is located on one of the busiest boulevards. Excellently designed and decorated, the space is ready to move into
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Alle anzeigen Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$352,083
The office space of 102 m² offers an ideal environment for various activities Featured properties: Location: Old Town, Njegoševa Street Size: 102 m² Access: Two separate entrances for added convenience Features and benefits:   Toilets: Equipped with two toilets Layout: A flexible lay…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor od 294m2, Blok V
Handel Poslovni prostor od 294m2, Blok V
Handel Poslovni prostor od 294m2, Blok V
Handel Poslovni prostor od 294m2, Blok V
Handel Poslovni prostor od 294m2, Blok V
Alle anzeigen Handel Poslovni prostor od 294m2, Blok V
Handel Poslovni prostor od 294m2, Blok V
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,817
Prostor je podijeljen u dvije etaze: suteren 160 m2; prizemlje 134 m2. Sastoji se od 5 kancelarija, 2 toaleta, 2 sale za sastanke, 1 ostava,1 cajna kuhija, 1 arhiva. Prostor je odlično koncipiran, na sjajnoj lokaciji i ubrzo spreman za useljenje
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen