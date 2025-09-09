  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica

Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$11,736
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28700
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Location The facility is located next to the highway itself, which gives it many advantages for various types of activities. In a very busy street near Rocky Pistolat, it is an ideal option for similar shops but also for various other purposes, since the entire space can be adapted to warehouse storage. Interior and design The space is very nicely lit with a large number of glass surfaces. The area of ​​1950m2 is distributed over three levels. The first level is underground, which was made for the needs of an underground garage for about 25 vehicles. On the ground floor there is a large lighted area of ​​about 650 m2, which is the same as on the first floor. All three levels are connected by internal stairs, and perhaps it should be noted that there is also an exit to the roof that can be used for some kind of garden if it is used for a restaurant. There are two elevators, one of which is a freight elevator. The building has permission to build 2 more floors.

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Handel Commercial space of 120m2, Preko Morače
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$939
Handel Poslovni prostor od 294m2, Blok V
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,817
Handel Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$822
Handel Poslovni prostor 69 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$18
Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$352,083
Sie sehen gerade
Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$11,736
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,643
Izdaje se magacin, povrsine 186m2, u Gornjoj Gorici.   Objekat se sastoji od suterena i prizemlja.   Oba nivoa su identicne kvadrature od po 93m2.    Magacin je prostoran i funkcionalan, idealan za skladištenje razne vrste robe   Nalazi se na odličnoj lokaciji, sa odličnim pristupom sa glavn…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Alle anzeigen Handel Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$12
Izdaje se poslovni prostor površine 700m2. Nalazi se na Zabjelu u blizini Multikoma. Poslovni prostor je na 4 nivoa, i na vrhu open roof top sa pogledom na okolinu. Poslovni prostor posjeduje i 7 parking mjesta. Prostori su open space karaktere i nude više različitih mogućnosti. Dostupna je…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Handel Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Handel Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Handel Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Handel Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,056
Izdaje se poslovni prostor, povrsine 90m2, u naselju Masline. Struktura: open space prostorija i dva toaleta. Prostor se nalazi u blizini hotela Keto. Posjeduje video nadzor, dva klima uredjaja, ozvucenje kao i 4 privatna parking mjesta. Izdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen