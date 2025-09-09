Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Location
The facility is located next to the highway itself, which gives it many advantages for various types of activities. In a very busy street near Rocky Pistolat, it is an ideal option for similar shops but also for various other purposes, since the entire space can be adapted to warehouse storage.
Interior and design
The space is very nicely lit with a large number of glass surfaces. The area of 1950m2 is distributed over three levels. The first level is underground, which was made for the needs of an underground garage for about 25 vehicles. On the ground floor there is a large lighted area of about 650 m2, which is the same as on the first floor. All three levels are connected by internal stairs, and perhaps it should be noted that there is also an exit to the roof that can be used for some kind of garden if it is used for a restaurant. There are two elevators, one of which is a freight elevator.
The building has permission to build 2 more floors.
Standort auf der Karte
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
