  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Gewerbeimmobilien Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi

Gewerbeimmobilien Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$352,083
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28666
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
The office space of 102 m² offers an ideal environment for various activities Featured properties: Location: Old Town, Njegoševa Street Size: 102 m² Access: Two separate entrances for added convenience Features and benefits:   Toilets: Equipped with two toilets Layout: A flexible layout suitable for a range of business uses Advantages of the location: Historic Charm: Located in the vibrant and bustling Old Town Foot traffic: High visibility and foot traffic area, ideal for attracting customers Accessibility: Easy access with multiple entrances increases customer convenience This office space provides an excellent opportunity to take advantage of a prime location with plenty of foot traffic and historic charm. Perfect for retail, office or boutique. Contact us today to schedule an inspection and take the first step toward making this exceptional office space your own!

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Handel Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,934
Handel Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$822
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$11,736
Handel Poslovni prostori raznih kvadratura - City kvart
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$19
Handel Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,174
Sie sehen gerade
Gewerbeimmobilien Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$352,083
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Alle anzeigen Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,174
Izdaje se poslovni prostor na dva nivoa,  površine 97m2, Preko Morače. Struktura: prizemlje i suteren. Prizemlje ima veliku open space prostoriju. Suteren: open space prostorija i dva toaleta. Nalazi se u blizini suda i idealana je za agenciju, notararsu ili advokatsku kancelariju, konsu…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,643
Izdaje se magacin, povrsine 186m2, u Gornjoj Gorici.   Objekat se sastoji od suterena i prizemlja.   Oba nivoa su identicne kvadrature od po 93m2.    Magacin je prostoran i funkcionalan, idealan za skladištenje razne vrste robe   Nalazi se na odličnoj lokaciji, sa odličnim pristupom sa glavn…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,934
Poslovni prostor je open space strukture, posjeduje dva mokra čvora, kuhinja i zasebnu kancelariju. Nalazi se u prometnoj ulici i u blizini svih bitnih sadržaja
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen