Luxury residence Bianca with swimming pools and green areas, Dubailand, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €194,655

39–89 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Samana Mykonos in Dubai Studio City — ist ein neuer Levelkomplex, der luxuriöse Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und einen von Samana Developers entwickelten Pool bietet. Das höchste Maß an Luxus und Entspannung, das Dubai bieten kann, zeigt dieses private Projekt, das in limitierter Auflage mit Landschaftspools und Whirlpoolbereichen veröffentlicht wurde. Dank dieser wunderbaren Initiative, die Griechenland in Dubai eröffnet, können Premium-Bewohner ein luxuriöses Leben im geschäftigen Dubai genießen. Infrastruktur: - Kindergarten; - Raum für Diener; - Pool; - Gepflegtes grünes Gebiet; - Spielplatz; - Eigenes Fitnessstudio; - Empfang; - Fitnessstudio; - Fußballplatz; - Tennisplatz; - Einkaufszentrum; - Geschäft; - Restaurants und Cafés; - Kinderspielplatz; - Golfplatz. Ort: - In der Nähe internationaler Schulen; - In der Nähe von Einkaufszentren; - In der Nähe des Kindergartens; - In der Nähe der Schule; - In der Nähe der öffentlichen Verkehrsmittel. Plus mit uns arbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Wir erzählen Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in Dubai. - Wir führen kostenlose Konsultationen durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Einkäufe zu finden. - Wir arbeiten ohne Provision. Wir werden für Sie einen sicheren Deal mit dem Entwickler arrangieren. Wir bieten rechtliche Unterstützung!