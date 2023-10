Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €153,543

35 m² 1

Kapitulation vor: 2026

Möchten Sie günstig investieren und Ihr Kapital erhöhen? Immobilien in den VAE sind heute die beste Option für Investitionen! - Das Wachstum des Marktes und der Wirtschaft des Landes. - Steuern 0% und Sicherheit. IHR GUT VOM GEBIET IM AREND ODER VERKAUF - IHR! - Wir werden helfen, Immobilien persönlich und aus der Ferne zu erwerben. - Nur erfahrene Makler, die mit allen Mitteln ein profitables Objekt finden können. - Permanenter Währungsgewinn aus der Miete ohne die Notwendigkeit, im Land zu bleiben. - Unterstützung bei der Erlangung eines Aufenthaltsvisums und der Eröffnung von Konten, Unternehmen. - Bereitstellung von zinslosen Raten von bis zu 3-5 Jahren für Einwohner. - Unterstützung beim Weiterverkauf von Eigentum und Einkommen. Wir bieten eine gemütliche Wohnung im neuen Elbrus Tower Komplex mit exklusiven Annehmlichkeiten. Den Bewohnern wird eine große Auswahl an zusätzlichen Annehmlichkeiten angeboten, um maximalen Komfort zu erreichen: Pools für Kinder und Erwachsene, 24-Stunden-Concierge-Service, Grillplatz, Spielplätze, ausgestattetes Fitnessstudio mit moderner Ausstattung, Loungebereiche. In kurzer Zeit erreichen Sie wichtige Orte: - 15 Minuten - Palma Jumeirah. - 17 Minuten - Global Village. - 20 Minuten - Dubai Mall. - 10 Minuten - JBR. - 21 Minuten - Palma Jumeirah. - 15 Minuten - Mall of the Emirates. Eine Neuheit des Entwicklers Tiger Properties – ist eine profitable Investition für profitable Investitionen und eine hervorragende Lösung für diejenigen, die eine eigene Unterkunft für einen dauerhaften oder vorübergehenden Aufenthalt haben möchten. Zahlungsplan: 80% - während des Baus 20% - nach Fertigstellung Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne kostenlos! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!