  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Dubai
  4. MILLENNIUM ATRIA BUSINESS BAY

MILLENNIUM ATRIA BUSINESS BAY

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$372,971
BTC
4.4364158
ETH
232.5315194
USDT
368 750.6488242
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33289
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Metro
    Al Jaffliya (~ 500 m)
  • Metro
    World Trade Centre (~ 800 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    30

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Exklusive Apartments im Herzen von Dubai, Business Bay

Direkt im Herzen des Geschäftslebens von Dubai werden zum Verkauf wohnbereite Premium-Apartments mit Panoramablick angeboten.

Hauptvorteile:

• Ideale Lage: Das renommierteste Geschäftsviertel von Dubai Business Bay, 10-15 Minuten nach Dubai Mall, Burj Khalifa und dem internationalen Flughafen.
• Vollständiges Objekt: Die Wohnung ist ausgeliehen, Sie können sofort nach dem Kauf einziehen. Keiner wartet auf den Bau.
• Hotelservice und Umsatz: Die Einrichtungen sind Teil eines 4-Sterne-Hotelkomplexes (Management Millennium). Für Investoren ist dies ein fertiges Geschäft mit professionellem Management und potenziellen Mieteinnahmen von ~ 6-8% pro Jahr.
• Premium-Qualität: Design aus dem berühmten Studio YOO, das System "Smart home", Finishing "turnkey" mit Möbeln und Geräten.
· Infrastruktur: Eigener Infinity-Pool, SPA, Fitnessraum, überdachter Parkplatz.

Beschreibung der Website:
Moderner 30-stöckiger Komplex mit stufenweiser Architektur. Voll möblierte Studios, 1-3 Schlafzimmer Wohnungen und luxuriöse Maisonettes sind im Verkauf.

Kosten

Studio von 51.9 m2 - $372,971

1 Schlafzimmer von 74 m2 - $495,794

2 Schlafzimmer 117 m2 - $768,283

Die Preise gelten für Januar 2026 und können sich ändern. Die genauen Kosten einer bestimmten Partie werden auf Anfrage angegeben.

Wir arbeiten mit 15+ Ländern der Welt, wählen Immobilien in Oman, Thailand, Vietnam, Kambodscha, Bulgarien, Georgien, Türkei und anderen Ländern

Schreiben Sie Details und vereinbaren Sie einen Termin zur Ansicht

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$613,919
Wohnanlage V1V1D Residence
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$334,499
Wohngebäude Mantabay Major by Loro Piana
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$346,575
Wohnanlage Villas in a residential complex Greenview surrounded by green parks, close to a golf club, Emaar South area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$467,263
Wohnanlage New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,73M
Sie sehen gerade
MILLENNIUM ATRIA BUSINESS BAY
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$372,971
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$879,363
Der Komplex verfügt über 587 Apartments, darunter 116 Studios, 436 Ein-Zimmer und 35 Zwei-Zimmer-Wohnungen. Alle Apartments sind elegant eingerichtet und modern eingerichtet.Es besteht die Möglichkeit, einen Rabatt von 5-28% zu erhalten.Zahlungsplan: 30/703% - Reservierung7% + 4% DLD + $1408…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Vida Residences Saadiyat Island
Wohnanlage Vida Residences Saadiyat Island
Wohnanlage Vida Residences Saadiyat Island
Wohnanlage Vida Residences Saadiyat Island
Wohnanlage Vida Residences Saadiyat Island
Alle anzeigen Wohnanlage Vida Residences Saadiyat Island
Wohnanlage Vida Residences Saadiyat Island
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$781,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Vida Residences Saadiyat Island is a dynamic and sophisticated community that harmoniously blends culture, creativity, and comfort. Located in the heart of Saadiyat Island, this residential complex offers 121 modern 1-, 2-, and 3-bedroom residences, designed with attention to detail, combini…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnanlage Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,23M
Golf Dale von Emaar ist ein neues Premium-Projekt im dynamischen Bereich von Emaar South. Der Komplex verkörpert die ideale Kombination aus modernem Architekturstil und natürlicher Harmonie. Geräumige Apartments und Stadthäuser mit Blick auf gepflegte Golfplätze schaffen die einzigartige gem…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in den Vereinigten Arabischen Emiraten
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen