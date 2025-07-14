MILLENNIUM ATRIA BUSINESS BAY

Exklusive Apartments im Herzen von Dubai, Business Bay

Direkt im Herzen des Geschäftslebens von Dubai werden zum Verkauf wohnbereite Premium-Apartments mit Panoramablick angeboten.

Hauptvorteile:

• Ideale Lage: Das renommierteste Geschäftsviertel von Dubai Business Bay, 10-15 Minuten nach Dubai Mall, Burj Khalifa und dem internationalen Flughafen.

• Vollständiges Objekt: Die Wohnung ist ausgeliehen, Sie können sofort nach dem Kauf einziehen. Keiner wartet auf den Bau.

• Hotelservice und Umsatz: Die Einrichtungen sind Teil eines 4-Sterne-Hotelkomplexes (Management Millennium). Für Investoren ist dies ein fertiges Geschäft mit professionellem Management und potenziellen Mieteinnahmen von ~ 6-8% pro Jahr.

• Premium-Qualität: Design aus dem berühmten Studio YOO, das System "Smart home", Finishing "turnkey" mit Möbeln und Geräten.

· Infrastruktur: Eigener Infinity-Pool, SPA, Fitnessraum, überdachter Parkplatz.

Beschreibung der Website:

Moderner 30-stöckiger Komplex mit stufenweiser Architektur. Voll möblierte Studios, 1-3 Schlafzimmer Wohnungen und luxuriöse Maisonettes sind im Verkauf.

Kosten

Studio von 51.9 m2 - $372,971

1 Schlafzimmer von 74 m2 - $495,794

2 Schlafzimmer 117 m2 - $768,283

Die Preise gelten für Januar 2026 und können sich ändern. Die genauen Kosten einer bestimmten Partie werden auf Anfrage angegeben.

Wir arbeiten mit 15+ Ländern der Welt, wählen Immobilien in Oman, Thailand, Vietnam, Kambodscha, Bulgarien, Georgien, Türkei und anderen Ländern

Schreiben Sie Details und vereinbaren Sie einen Termin zur Ansicht