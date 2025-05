Wohnkomplex New residence Mag 777 with modern premium infrastructure, Dubai Sports City, Dubai, UAE

MAG 777 ist ein Wohnkomplex in weißen Farben und bietet seinen Bewohnern den Luxus-Lifestyle mit zahlreichen Premium-Annehmlichkeiten. Jedes Element wird hier zum letzten Detail gedacht, um maximalen Komfort und Genuss zu gewährleisten. Der Außenpool mit Panoramablick verbindet sich nahtlos mit der umliegenden Landschaft und schafft die einzigartige Atmosphäre von Luxus und Ruhe. Das Fitness-Center ist voll ausgestattet mit modernen Maschinen, die für Menschen mit jedem Fitness-Level passen, so dass direkt in das Gebiet des Komplexes passen. Für diejenigen, die gerne Grill, gibt es einen eleganten Außenbereich mit hochwertigen Einbaugrills. Der Komplex verfügt auch über einen kalten Tauchbecken, der die Verbesserung und Verjüngung der Blutbewegung erleichtert. Für Yoga- und Pilates-Praxis gibt es einen einzigartigen Raum, der die Atmosphäre von Gelassenheit und Abgeschiedenheit schafft, und die Sauna und das Dampfbad ermöglichen es Ihnen, sich nach einem geschäftigen Tag zu entspannen. Der Komplex ist von der sorgfältig durchdachten Landschaftsgestaltung umgeben und passt harmonisch in das Stadtbild und bietet seinen Bewohnern den abgeschiedenen Rückzug der Ruhe im Zentrum des hellen urbanen Lebens. Jede Residenz ist mit einem Fokus auf Funktionalität und Stil entworfen und bietet Ihnen geräumige Apartments mit modernem Finish. Die modernen Fliesenböden aus grauem Kalkstein und sorgfältig ausgewählten Pflanzen verleihen dem Interieur Helligkeit und Harmonie und schaffen gemütlichen und stilvollen Raum.

Dienststellen

Schwimmbad

Grillplatz

Yoga und Pilates Studios

Fitnesscenter

Sauna und Dampfbad

Abschluss - 4. Quartal 2025.

Zahlungsplan:

Studios - 50/50

1 Schlafzimmer - 40/60

2 Schlafzimmer - 30/70.

Ausstattung und Ausstattung im Haus

Ohne Möbel, mit Geräten.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Projekt befindet sich im dynamisch wachsenden Bereich von Dubai Sports City und bietet die ideale Kombination aus aktivem Lebensstil und Luxusleben. Es ist nicht nur ein Wohnkomplex, es ist das eigentliche Zentrum der Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten, darunter erstklassige Sportanlagen und Vielzahl von Restaurants und Geschäften. Sie können Zeit in schönen Restaurants verbringen oder die malerischen Promenaden erkunden.